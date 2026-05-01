Windows Latestは4月30日(現地時間)、「Intel admits Wi-Fi and Bluetooth conflicts on Windows 11, rolls out fixes with April 2026 driver update」において、Intel製の無線通信チップを搭載したPCで、Windows 11利用時にWi-FiとBluetoothの動作が干渉する問題が確認されたと伝えた。

ユーザーからは以前より不具合が報告されていたが、今回Intelが正式にこの問題を認め、対策版ドライバーの提供を開始したという。

どんな症状が出る？Wi-Fi低速・切断やBluetooth遅延の報告

Windows 11環境で、Wi-Fiの速度低下や切断、Bluetoothの遅延といった症状が同時に発生する場合、今回の干渉問題が原因の可能性がある。

Windows 11を搭載したPCで、以下のような症状が報告されている。

Wi-Fiの通信速度が急に遅くなる

Webページの読み込みが不安定になる、途中で止まる

オンライン会議や動画視聴中に通信が途切れる

Wi-Fi接続が頻繁に切断される

また、Bluetooth機器にも影響が及ぶケースがある。

ワイヤレスマウスやキーボードの反応が遅れる

Bluetoothイヤホンの音が途切れる・遅延する

接続が不安定になり、再接続が必要になる

これらの症状は、特に、2.4GHz帯のWi-Fiを利用しながらBluetooth機器を接続している環境で発生しやすいとされている。

なぜWi-FiとBluetoothは干渉する？2.4GHz帯の仕組み

Bluetooth通信と、2.4GHz Wi-Fi（無線LAN）通信は、いずれも2.4GHz帯の電波を使用する。そのためこれらの通信は干渉が発生しやすいという特性があるが、Intel製の無線通信チップを搭載したWindows PCでは問題が発生しやすいという報告が多くのユーザーから寄せられていた。

今回、Intelがこの問題を正式に認めた上で、2026年4月のドライバーアップデートとして修正プログラムの提供を行った。新ドライバーでは無線制御の最適化や干渉抑制の調整が行われ、Wi-Fi通信の安定性とBluetooth接続の信頼性の改善が見込まれている。

Intel® Wireless Wi-Fi Drivers 24.40.0のリリースノート

最新版ドライバーはどこで入手できる？Windows Updateと手動更新の方法

最新版のドライバーは、Windows Updateから自動的に配布・適用される。ただし、OEMメーカーがドライバーを更新しない場合には、Intelの公式サイトやPCメーカーのサポート経由で、最新のドライバーを入手する必要がある。Intelの公式サイトでは、下記ページから最新のドライバーをダウンロードできる。

この更新によって、ワイヤレスドライバーはバージョン24.40.0に、Bluetoothドライバーはバージョン24.40.0.3にアップデートされる。

Wi-FiやBluetoothの不具合を回避するには？今すぐできる対策

今回の問題はすべてのWindows 11端末で発生するものではなく、特定のチップセットや利用環境に依存する傾向がある。ただし影響を受けるユーザーにとっては日常的な通信に支障が出るため、Intelは最新ドライバーの適用を推奨している。

また、環境によっては以下の対策も有効とされる。

可能であればWi-Fiを5GHz帯に切り替える

Bluetooth機器の使用を一時的に停止して挙動を確認する

無線ルータとの距離や設置場所を見直す

これらの対策によって、干渉の影響を軽減できる場合がある。