ファーウェイ・ジャパンは、2月20日から一般発売を開始したイヤーカフ型のオープンイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」に、新色ローズゴールドを追加しました。市場想定価格は27,280円で3月17日から発売しています。

ローズゴールドの追加により、FreeClip 2のカラーバリエーションは既存のブラック、ブルー、ホワイトを加えた計4色となりました。

HUAWEI FreeClip 2の新色ローズゴールド

新色ローズゴールドの実機を写真で見る

FreeClip 2は2025年12月にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援を募集していた製品で、最終的に約1億2,800万円の金額を集め、2月20日に一般発売を開始しました

耳を挟み込んで装着するタイプのオープン型イヤホン「HUAWEI FreeClip」をベースに、素材変更による装着感の向上や本体の軽量化・小型化、独自のデュアル振動板ドライバーによる音質改善などが図られた第2世代品となります。新色ローズゴールドの実機を写真で紹介していきましょう。

関連記事：ファーウェイ「FreeClip 2」ミニレビュー - 初代ユーザーが驚いた進化ポイント

関連記事：つけっぱなし時代が到来、FreeClip 2がイヤホン体験を変える

充電ケース背面

FreeClip 2の主な仕様