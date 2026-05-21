ファーウェイ・ジャパンは5月21日、“最強レベルのアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した”とうたうオーディオ領域の完全ワイヤレスイヤホン新製品「HUAWEI FreeBuds Pro 5」を発表した。5月21日に発売する。

グレー、ゴールド、レザーブルーの3色を展開し、店頭予想価格はグレーとゴールドが29,480円前後、合成皮革を使う特別モデルのレザーブルーが31,680円前後。

HUAWEI FreeBuds Pro 5

HUAWEI FreeBuds Pro 5は、デュアルドライバー音響システムにデュアルDSPを搭載した完全ワイヤレスイヤホンのフラッグシップ製品。

中低音域を担当するウルトラリニア・デュアルマグネットドライバーと、高音域を担当する独自の薄型マクロ平面振動版ドライバーをそれぞれ独立して内蔵し、これらをノイズ処理にも使うことで、既存モデル「FreeBuds Pro 4」比で約220％のノイズキャンセリング効果を獲得。「ファーウェイ最強レベルのアクティブノイズキャンセリング機能を搭載」したとうたう。

Proシリーズ初となる空間オーディオ機能を搭載。最大990kbpsの伝送ビットレートに対応しハイレゾ再生が行える。また、最大2台のデバイスと同時接続できるマルチポイント機能や、ハンズフリー通話機能も備える。搭載マイクは片側3マイク。

HUAWEI FreeBuds Pro 5の本体。ステム部を使ったタッチ操作に対応

本体は膨大な耳型データに基づき安定した装着ができる設計で、重さはイヤホン単体で約5.5g。低音は10Hzから、高音は48kHzまでサポートし、コーデックはHDAC／AAC／SBC、独自のL2HCに対応する。バッテリー駆動時間は単体で最大9時間、充電ケース込みで最大38時間。本体はIP57、充電ケースはIP54に対応した防塵防水性能を備える。

このほか、耳を挟み込むタイプのカフ型オープンイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」では、新色「パープル」が追加された。既存カラーのブラック、ブルー、ホワイト、ローズゴールドと合わせ、全5色で展開する。