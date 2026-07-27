ファーウェイ・ジャパンは、新たなイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2 S」の登場をクラウドファンディングサービス「Makuake」で予告した。7月30日11時からMakuakeで応援購入の受付を開始する。
デザイン面では、耳をふさがないC-Bridge形状を進化させ、幅広い耳の形にフィットする設計を追求したとしている。肌に優しいリキッドシリコーン素材と形状記憶合金を組み合わせることで、長時間の使用にも配慮した装着感と開放感を実現したという。
機能面では、空間オーディオとAIを活用したスマート機能を搭載。音響性能に加え、日常のさまざまな場面で快適に使用できるイヤーカフ型イヤホンを目指したとしている。
🚀【あと７日】— Huawei Mobile (Japan) (@HUAWEIJapanPR) July 23, 2026
ファーウェイ史上最高峰🔥
イヤーカフのフラッグシップ
「HUAWEI FreeClip 2 S」まもなく登場！
／
7/30(木)午前11時
Makuakeにて正式発表✨
🎉 24時間限定【27％OFF】
＼
🚀 圧倒的に進化
💫装着感・音質・デザイン、すべての格が違う
先行登録受付中https://t.co/9V33DB5ECE pic.twitter.com/XTNFyG10RS
Makuakeのプロジェクトページでは、7月27日時点で1,000人超が事前登録している。