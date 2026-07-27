ファーウェイ・ジャパンは、新たなイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2 S」の登場をクラウドファンディングサービス「Makuake」で予告した。7月30日11時からMakuakeで応援購入の受付を開始する。

HUAWEI FreeClip 2 S キービジュアル

デザイン面では、耳をふさがないC-Bridge形状を進化させ、幅広い耳の形にフィットする設計を追求したとしている。肌に優しいリキッドシリコーン素材と形状記憶合金を組み合わせることで、長時間の使用にも配慮した装着感と開放感を実現したという。

機能面では、空間オーディオとAIを活用したスマート機能を搭載。音響性能に加え、日常のさまざまな場面で快適に使用できるイヤーカフ型イヤホンを目指したとしている。

Makuakeのプロジェクトページでは、7月27日時点で1,000人超が事前登録している。