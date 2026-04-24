引っ越しや模様替えなど、環境の変化が重なるこの季節は、自宅のネットワーク環境を見直す絶好のタイミング。動画視聴やオンラインゲーム、リモート会議……など、現代の暮らしにおいて「Wi-Fiの安定性」は、もはや生活の快適さに直結する「人権」ともいえるほどです。

しかし、いざWi-Fiルーターを選ぼうとしたとき、専門用語がずらりと並び、「結局なにを重視すればいいの?」と迷う方も多いことでしょう。

そこで本記事では、新生活のスタートに合わせてルーターの買い換え・導入を検討している方へ向けて、チェックすべきポイントを厳選して解説します。記事の最後にはおすすめ製品も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

Wi-Fiルーターを選ぶうえでチェックすべきポイントはコレ

Wi-Fiルーターの製品公式サイトやパッケージには、多くの情報が記載されていますよね。掲載されているスペック表をすべて理解しようとすれば、挫折してしまうことは必至。そこで、これだけはチェックすべきという6大ポイントを解説します。

Point Wi-Fi規格

Wi-Fiの規格とはいわば「通信のルール」。新しいWi-Fi規格(数字が大きい規格)であるほど、一度に運べるデータの量が増え、混雑にも強くなります。

これからWi-Fiルーターを選ぶなら、最新の「Wi-Fi 7」が大本命。従来の規格よりも通信効率が飛躍的に向上しており、家族全員でそれぞれ高画質動画を見たり、ゲームをダウンロードしていても、動画が止まってしまったり、いわゆる“時計マーク”(読み込み中表示)が延々と表示され続けるといった悲劇を防げます。

また、長く使い、その結果としてコストを抑えたいのであれば、最新世代を選んでおくのが賢明な選択といえます。

いまから購入するならWi-Fi 7が大本命。2024年にスタートしてから、対応製品が増え、値段もこなれてきています

【主なWi-Fi規格】

Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)2024年スタート(※最新規格)

Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)2022年スタート

Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)2019年スタート

Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac)2013年スタート

Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)2009年スタート



Point 最大通信速度

通信速度は、道路に例えれば「最高速度」や「車線数」のようなもの。数値が大きいほど、大容量のゲームや動画を短時間でスムーズに処理できます。

パッケージに大きく書かれている「3600」や「5400」といった数字は、そのルーターが全力を出したときの合計速度(理論値)を示しています。実際の速度はこれより低くなりますが、この上限に余裕があるほど実効速度が底上げされます。

最新のWi-Fi 7対応モデルなら、これまでの規格を大きく上回るスピードを享受できます。サクサク動く快感は、一度味わったら二度と戻れません。屋外のモバイルデータ通信を「耐えがたい苦行」と感じるようになるかもしれないので、その点は覚悟して導入してください。(笑)

最大速度とは2.4GHzの「一般道」と、5GHzの「高速道路」を足した合計値のようなもの。これまではどちらか片方しか選べませんでしたが、最新のWi-Fi 7ならふたつの道を1台の端末で同時に使用可能となりました。データの渋滞が起きにくいので、スムーズな通信を体感できるはずです。

【パッケージの数字「BE3600」の読み解き方】

BE：最新規格「Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)」に対応していることを示します

3600：各周波数帯の速度を合計した値(約3,600Mbps)を表します

5GHz帯 最大2,882Mbps

2.4GHz帯 最大688Mbps

合計 約3,600Mbps



Point 同時接続台数

同時接続台数は、ルーターという空間の「座席数」です。スマホやタブレット、PCだけでなく、最近はテレビや家電もWi-Fiネットワークを利用します。「自分ひとりなら10台分もあれば十分」と思いきや、家中のデバイスを数えてみると意外と座席(接続先)は埋まっているものです。満員で入室待ち(通信待ち)が発生しないように、実際のデバイス数よりも余裕のあるスペックを選びましょう。

【接続台数の目安】

10〜20台：ひとり暮らしのライトユーザー向け

30〜60台：一般家庭や、スマート家電が多い世帯向け

100台以上：大家族、あるいは小規模な事務所向け

Point ポート(端子)構成

ルーター背面にある有線LANポートの性能や数も、見逃せないポイント。せっかく高速な光回線を契約していても、ここが「細い水道管」のようだと宝の持ち腐れです。

最近は一般的な1Gbpsを超える「2.5Gbpsポート」を備えたモデルが増えており、10Gbpsを超える高速光回線の真価を引き出すには必須の装備となっています。

また、WANとLANを自動判別してくれる機能があれば、「どの穴に挿せばいいの?」と迷う心配もありません。機械が苦手な方にとっては、「間違えて挿しても、とりあえず動いてくれる」という心強い機能です。

Wi-Fi 7対応モデルであれば、WAN用に2.5Gbps、LAN用に1Gbpsを用意

【主なポートの種類】

2.5GBASE-T(2.5Gbps)：高速回線やゲーミングPC向け。Wi-Fi 7世代の標準装備

1000BASE-T (1Gbps)：現在の一般的なスタンダード

100BASE-TX (100Mbps)：旧規格。現代の高速通信では力不足



Point 電波の飛び(カバー範囲)

Wi-Fiルーターの電波がどこまで届くかは、「声の聞こえ方」に例えるとイメージしやすいです。壁やドアといった障害物があると、どうしても声(電波)は通りにくくなります。木造よりもコンクリートや金属の壁のほうが声を遮りやすいのと同様に、電波にも苦手な素材があるのです。

高性能なパワーアンプを備えたモデルなら、隣の部屋まで力強く声(電波)を届けられます。また、特定のデバイスに狙いを定めて電波を飛ばす「ビームフォーミング」機能があれば、離れた場所でも通信が安定します。

設置する間取りに対して、一回り大きな「〇階建て向け」という表記の製品を選ぶのが、通信の不安定さに悩まされないためのコツ。大は小を兼ねるというのは、Wi-Fiルーターにも当てはまる言葉なのです。

Wi-Fiルーターのアンテナの大きさは電波の飛びに直結します

【カバー範囲の主な指標】

間取り表記：1K〜4LDKなど(実際の部屋数＋1だと安心)

階数表記：2階建て〜3階建て

ビームフォーミング：特定のデバイスへ電波を集中させる技術

ハイパワーアンプ：電波の「声」を大きくして遠くまで飛ばす機構

Point 拡張性(メッシュ機能など)

「部屋の隅だと、どうしても電波が弱い」という悩みを解決するのが、メッシュWi-Fiなどの拡張機能です。複数のルーターを連携させ、家中をひとつの大きなWi-Fiエリアで包み込みます。

例えるなら、ひとりが大声を出すのではなく、各所に人員を配置して「伝言ゲーム」で情報をつないでいくイメージです。あとから電波の死角に気づいても、同じメーカーの製品を買い足すだけでエリアを広げられるのは非常に便利。同じメーカーであれば導入が容易で相性問題を気にする必要がなく、ひとつのアプリで一括管理できるのも大きなメリットといえます。

【主な拡張機能】

メッシュWi-Fi：

複数台がチームを組み、家中をひとつの網(メッシュ)で包み込む最新技術。移動しながら使っても通信が途切れません。

Wi-Fi EasyMesh：

メーカーをまたいでメッシュネットワークを構築できる共通規格。

中継機モード：

親機の電波を拾って「投げ直す」機能。安価で手軽ですが、メッシュに比べると速度や切り替えのスムーズさで一歩譲ります。

Wi-Fi 7ルーターの強みを生かした「HUAWEI WiFi BE3」の6大ポイント

ここまで読んで、「Wi-Fiルーターの専門用語や仕組みは理解できたけど、結局どれを買えばいいの?」と、新生活に向けて導入を急いでいる方も多いことでしょう。そこでこれまで解説してきた6つのポイントに沿って、オススメ製品ファーウェイの最新モデル「HUAWEI WiFi BE3」を解説していきます。

「HUAWEI WiFi BE3」

【Wi-Fi規格】

最新のWi-Fi 7で超高速通信環境を実現

「HUAWEI WiFi BE3」最大のトピックは、最新規格「Wi-Fi 7」への対応です。従来のWi-Fi 6(1024-QAM)では1回に10ビットのデータを運んでいましたが、本製品が採用するWi-Fi 7では1回に12ビットを運べる「4096-QAM(4K-QAM)」へと進化しました。データの詰め込み効率が20％向上したことで、電波の幅を広げることなく通信速度の底上げを実現しているわけです。

Wi-Fi 7はWi-Fi 6よりもデータの詰め込み効率が20％向上しています

【最大通信速度】

実測値で1.9Gbpsという驚異的なダウンロード速度

「HUAWEI WiFi BE3」の最大通信速度は3.6Gbpsと謳われています。しかしこれはあくまでも理論値。実効通信速度が気になりますよね?

そこで、10Gbpsの光回線環境下で、「HUAWEI WiFi BE3」を経由して、Wi-Fi 7対応「iPhone 17 Pro」で通信速度ベンチマーク「Speedtest」を実行してみました。その結果は本当に驚異的。ダウンロードは1,908 Mbps、アップロードは1,628 Mbpsを記録したのです。

「Speedtest」を実行したところ、ダウンロードは1,908 Mbps、アップロードは1,628 Mbpsの実効通信速度を記録

単位をGbpsに換算すると、ダウンロードで約1.9Gbps、アップロードで約1.6Gbpsということになります。これは、一般的な有線LAN(1Gbps)の限界を軽々と超える、無線とは思えない驚異的なスピードです。

これだけの速度が出ていれば、数十GBクラスの最新AAAタイトルも短時間でダウンロード可能。ネットワーク上に溜まった、いわゆる「積みゲー」の消化も大いに捗るというものです。

【同時接続台数】

128台までカバーする懐の深さ

スマホやPCのみならず、冷蔵庫や炊飯器といったスマート家電までがWi-Fiを介してつながる現代。家中のあらゆるデバイスが電波を奪い合っているといっても過言ではありません。

その点、Wi-Fi 7に対応した「HUAWEI WiFi BE3」の同時接続台数は、最大128台と余裕たっぷり。家族全員が同時に高画質な動画を視聴し、さらに複数台のお掃除ロボットが稼働し始めても、通信が滞る心配はありません。

電波の混雑を華麗にいなすその様は、まさに「巨大なスタジアムの観客をさばくプロの誘導員」。この懐の深さこそが、ストレスのないデジタルライフを支えてくれるのです。

【ポート構成】

「挿すだけでいい」という親切設計

背面には2.5Gbpsポートを1基、1Gbpsポートを3基搭載しています。特筆すべきは、すべてのポートが「WAN/LAN自動判別」に対応している点です。「インターネットの線はどこに挿すんだっけ?」と迷う必要はありません。空いている場所にカチッと挿せば、ルーター側が役割を自動で判断してくれます。

ただし、10Gbpsなどの高速な光回線を契約しており、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、当然2.5Gbpsポートを活用する必要があります。「HUAWEI WiFi BE3」において、最強のポートは左端……この一点だけでも、記憶の片隅に留めておいてください。

1Gbpsの光回線であれば、どこに挿してもオーケー。ボトルネックは発生しません

【電波の飛び】

4基のパワーアンプが電波を力強く「遠投」する

「HUAWEI WiFi BE3」の本体は非常にスリムですが、内部には信号を増幅する高性能な「パワーアンプ(Power Amplifier、電力増幅器)」を4基備えています。4本のアンテナそれぞれに専用の増幅器を割り当てた、贅沢な構成です。

これにより、壁を隔てた隣の部屋や、これまで電波が届きにくかった死角にも、安定して「声(電波)」を届けることが可能です。設置場所の微調整に頭を悩ませるストレスから解放してくれる、実用性の高い仕様といえます。





本体サイズはアンテナ折りたたみ時で148.8×215×71.5mm、アンテナ展開時で280×215×61.5mm、重量は約436g

【拡張性】

「HarmonyOS Mesh+」で家中を包み込む

「HUAWEI WiFi BE3」を導入したあと、もし家が広すぎて電波の届かない場所が見つかったとしても、心配無用です。本製品はファーウェイ独自の「HarmonyOS Mesh+」に対応しており、対応ルーターを買い足すだけで、複雑な設定なしにメッシュ環境を構築できます。

設定方法は極めてシンプル。稼働中の親機に、新しく用意した「HUAWEI WiFi BE3」をLANケーブルでつなぐだけです。あとはACアダプターを接続すれば自動的に子機としての設定が完了します。これならネットワークの専門知識は一切不要といえるでしょう。

遠方の家族や知人から「離れに電波が届かない」と相談されても、もう1台の「HUAWEI WiFi BE3」を代引きで送って「ケーブルを挿して」と伝えるだけで、ズバッと解決。そんなスマートなサポートを可能にしてくれる、拡張性の高い1台なのです。





メッシュ環境構築後は、専用アプリ(iOS、Android用を用意)で最適な設置場所を診断可能

高性能と手軽さを両立、新生活のパートナーに「HUAWEI WiFi BE3」

今回紹介した「HUAWEI WiFi BE3」は、Wi-Fi 7のポテンシャルを誰もが手軽に享受できるよう設計された、バランスのよい1台です。有線1Gbpsの壁を軽々と超える実効通信速度、初心者を迷わせないポート設計、そして将来的な死角をなくす拡張性。これらひとつひとつの要素が、セットアップからその後のWi-Fi運用に伴うストレスを解消し、安定した通信環境でアナタの新たな門出を支えてくれます。

この春、ネットワーク環境の刷新を検討しているなら、性能と手頃さを高い次元で両立した「HUAWEI WiFi BE3」は、まさに有力な選択肢といえるでしょう。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

「HUAWEI WiFi BE3」について詳しくはこちら

[PR]提供：ファーウェイ・ジャパン