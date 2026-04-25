ファーウェイ・ジャパンは4月24日、大画面のエントリー向けスマートウォッチ「HUAWEI Band 11」シリーズ新製品として、高耐久ポリマー製ボディを採用したモデルを追加した。直販価格は6,800円。カラーはブラックとパープルの2色を用意する。

HUAWEI Band 11

Band 11は1.62インチAMOLED画面でお手頃価格のスマートウォッチ。前モデルから画面サイズの拡大、輝度の向上、リフレッシュレートの高速化などが図られている。また睡眠や心拍モニタリングの精度が上がり、ワークアウトなどのインタフェースも改善されている。

シリーズラインナップは、単独のGPS測位に対応した「HUAWEI Band 11 Pro」、アルミ合金製ウォッチボディの「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」を2026年3月に発売済み。今回新たに、高耐久ポリマー製ボディの「HUAWEI Band 11」がオンライン限定販売で加わった。

健康管理機能では、睡眠モニタリングや12種類の情緒モニタリング、ストレスモニタリング、心拍数、活動量などを計測可能。ワークアウトは100種類以上に対応し、5ATMの防水性能を備える。ウォッチ単体での位置情報取得はできない。スマートフォンからの着信確認やLINE／SMSメッセージの確認、アラーム、タイマー機能なども搭載する。

本体サイズは既存のBand 11と同じW28.2×H42.6×D8.99mmで、重さは約16～18g（ベルト含まず）。