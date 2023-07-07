「サイプレス」のニュースまとめ

アナログ機能を柔軟に設計できるPSoCや、タッチセンサコントローラなどを提供する米国の半導体メーカー「Cypress Semiconductor(サイプレス・セミコンダクタ)」。2015年に同じく米国のSpansionと合併することで、SpansionのNOR型フラッシュメモリや、Spansionが買収した富士通セミコンダクター(FSL)のマイコン・アナログ半導体などもラインアップに加えることで、幅広い分野にメモリ、ロジック、アナログ半導体をトータルソリューションとして提供できるようになった同社の新製品情報や、設備投資、市場戦略、技術開発の動向など、さまざまな角度から最新の情報をお届けします。