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「サイプレス」のニュースまとめ

アナログ機能を柔軟に設計できるPSoCや、タッチセンサコントローラなどを提供する米国の半導体メーカー「Cypress Semiconductor(サイプレス・セミコンダクタ)」。2015年に同じく米国のSpansionと合併することで、SpansionのNOR型フラッシュメモリや、Spansionが買収した富士通セミコンダクター(FSL)のマイコン・アナログ半導体などもラインアップに加えることで、幅広い分野にメモリ、ロジック、アナログ半導体をトータルソリューションとして提供できるようになった同社の新製品情報や、設備投資、市場戦略、技術開発の動向など、さまざまな角度から最新の情報をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。