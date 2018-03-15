「サイプレス」の最新情報・話題まとめ
2019年03月13日(水)
Cypress、自動車向け次世代マイコン「Traveo II」を発表
カーエレクトロニクス 03/13 17:01
2019年01月09日(水)
サイプレス、車載インフォテインメント向け無線ソリューションを発表
カーエレクトロニクス 01/09 17:28
2018年11月15日(木)
2018年10月29日(月)
サイプレス、SK Hynix System ICとSLC NANDの合弁事業を開始
半導体デバイス 10/29 16:22
2018年06月07日(木)
サイプレス、車載/産業機器の安全重視アプリ向けNORフラッシュを発表
カーエレクトロニクス 06/07 17:22
2018年03月20日(火)
書き込み遅延0でクリティカル分野のデータロギングを実現するFRAM
カーエレクトロニクス 03/20 09:02
2018年03月15日(木)
サイプレス、車載/Industry 4.0向け不揮発性メモリファミリを発表
産業機器/ロボット 03/15 11:58
2018年02月21日(水)
サイプレスとESCRYPTが協業 - LoRaWAN向けセキュリティを提供
組み込み 02/21 16:08
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