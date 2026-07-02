「ams OSRAM」のニュースまとめ

オーストリアに本社を構えるアナログ半導体やセンサソリューションの設計と製造を手がけるams OSRAM。2020年にはLEDチップメーカーOSRAMを買収し、社名をamsからams OSRAMへと変更した同社の最新の技術や新製品情報、企業動向など、最新情報をお届けします。