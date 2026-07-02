 マイナビニュースマイナビ
tech+ Powered by マイナビニュース マイナビニュース
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Techplus menubanner
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS
お知らせ
夏季休業期間のお問い合わせについて

「ams OSRAM」のニュースまとめ

オーストリアに本社を構えるアナログ半導体やセンサソリューションの設計と製造を手がけるams OSRAM。2020年にはLEDチップメーカーOSRAMを買収し、社名をamsからams OSRAMへと変更した同社の最新の技術や新製品情報、企業動向など、最新情報をお届けします。

「ams OSRAM」の新着記事

新着記事をもっと見る

過去の記事を探す

アクセスランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る

このカテゴリーについて

インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。