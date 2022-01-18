新しく社員を迎えるときはもちろん、新規部署を作ったり別の土地に事業所を立ち上げたりする際には、新しくPCやIT機器を導入する必要がある。ただ、社員のスキルや事業規模に合わせた機器を選定するにはかなりの時間がかかる。

また新しいPCやIT機器の購入前には、購入先となる相手先企業と綿密に打ち合わせを行わなければならない。ビジネスにはスピーディな展開が不可欠だし、昨今の事情を考えると膝をつき合わせて対面で商談するのも望ましいこととは言えない。

デルでは、こうしたPCやIT機器の検討や見積もり、導入などを素早く行える「デル プレミア」というサービスを展開している。業務内容や事業所の規模にマッチした機器の選定や、ライフサイクルに応じたリプレースの計画立案などを、オンラインでスピーディに行える便利なサービスだ。

社内の状況に合わせた直販サイトを構築できるサービス「デル プレミア」

その企業にマッチした購入提案と直販サイトの構築

個人で利用するPCであれば、自分の好きなPCを好きなメーカーから購入すればよい。しかし企業内で利用するPCの場合、そういうわけにはいかない。まずは購入する数が違うし、個人と企業では重要視する機能やスペック、アフターサービスの内容も異なる。部署ごとに、必要な要件を設けている企業も多いだろう。もちろん全体の購入コストも大きな問題になってくる。

また日進月歩で進化し、事情が大きく変わっていくIT業界をチェックしながら、最新情報を常にキャッチアップして部署ごとに最適なPCを揃えるというのは、並大抵の作業ではない。PCやIT機器の選定や導入を担当する専門部署を持たない、一般的な企業であればなおさらのことだ。

そのため、IT機器の導入やリプレースが必要になるたびに購入先の営業担当と膝をつき合わせてさまざまな検討を行う必要があるのだが、そうした作業にうんざりしているという企業も少なくはない。デルプレミアは、そうした企業の強い味方となるサービスである。簡単に言えば、その企業に最適化した専用の直販サイトと考えると分かりやすい。

まずは、非常にやっかいな機器の選定がどのように便利になるのかを紹介しよう。

PCやIT機器の選択やカスタマイズでは、前述の通り各社の営業担当と細かくやりとりして進める必要がある。各メーカーがラインナップする膨大な機種のリストから、最適なモデルをユーザーが自分で選択しなければならないし、必要なカスタマイズ項目も購入プランごとに決めなければならない。各社の直販サイトから購入するとしても同じことだ。

しかしデル プレミアでは、契約した企業内でよく購入するモデルだけにラインナップを絞り込んで表示するようなカスタマイズが可能だ。また過去に行ったスペックやサービスの内容も保存されているので、すぐに「いつも購入しているPC」を選択できる。選定作業の一番めんどうな部分が、一気に楽になるのだ。

また、社内で使われてきた古いPCをリプレースする際にも便利な機能を備えている。

PCやIT機器にはサポート期間があるため、あまりに長い期間使い続けるのは難しい。そのため一定期間でリプレースしていく必要がある。しかし前述のとおりPCやIT機器のトレンドやコンポーネントは進化や変化が激しく、最新の情報と照らし合わせて「今まで使ってきたこのPCのリプレースなら、このモデルが最適」と判断するのは非常に難しいことなのだ。

しかしデル プレミアで購入を検討する場合、今まで購入してきたPCやIT機器の履歴を参照しながら、現状の業務内容や購入予算にマッチしたモデルを簡単に確認できる。本来、こうした選定を正しく行うためには自分でもある程度の下調べが必要だが、こうした作業を肩代わりしてくれるため、調達担当者は自分のビジネスに集中できるようになる。

PCやIT機器も含め、社内で利用する機器を購入する社内サイトがある場合、そこにデル プレミアのシステムを組み込んでトータルで運用できる機能もサポートしている。購入や請求に関するプロセスを社内システムで一元管理できるため、経費やコストに関する処理がやりやすくなるというメリットがある。

また購入したPCやIT機器の製造状況や納入時期は、デル プレミアの管理サイトで一元管理されており、オンラインでいつでも簡単に確認できる。いちいち営業担当に電話をしたり、呼び寄せて状況を確認したりする必要もない。各部署や事業所の状況を見ながら、最適なスパンでの導入計画を立てるのも容易だ。

このように検討、購入、導入状況の確認という各プロセスにおいて、最適な情報提示と状況確認をオンラインで得られるデル プレミアのメリットは大きい。従来の対面型の導入プラン構築に比べると、より安全で、しかもスピーディな展開が可能となる。

冒頭でも述べたとおり、こうしたIT機器の導入に関する専門部署を用意していない企業にとっては、これ以上ない強い味方になってくれることは間違いない。

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原稿 竹内亮介 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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