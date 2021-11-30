自席を用意せず空いている好きな席で仕事をする、いわゆる“フリーアドレス”のオフィスが増えている。これから、フリーアドレス化を考えている企業も多いだろう。そのときに合わせてノートPCの導入を考えている場合、オススメしたいのが「15型ディスプレイ採用のノートPC」だ。デルのビジネス向けノートPC「Latitude」シリーズには高性能なモデルが多くあり、作業効率、処理性能とも満足度の高いものがそろっている。

メリット1・広い画面で長時間作業でも目が疲れにくい

小型のノートPCは持ち運びしやすいが、当然画面が小さくなるのが作業効率の面ではウイークポイントと言える。フリーアドレスのオフィス内や会議室など、社内程度の移動であれば、多少サイズが大きく重量があっても負担は少ない。しかし、作業効率を重視するなら、15型ディスプレイを搭載するノートPCが最適だ。ノートPCとして大きな画面なので目が疲れにくく、長時間の入力作業もやりやすい。

メリット2・フルHDで解像度も十分

デルの「New Latitude」シリーズで、15型サイズのディスプレイを採用するモデルは多くがフルHD解像度を採用。低価格ノートPCに多い1,366×768ドットの解像度に比べ、約2倍の情報量を表示できる（同じ表示スケールであれば）ため、Webブラウザで情報を表示しながらプレゼン資料を作るといった作業が断然しやすくなる。

メリット3・第11世代 インテル® Core™プロセッサーで高性能

15型の大型ディスプレイを採用するノートPCは、その大きなサイズを活かし、高い性能や拡張性を確保しているモデルが多いのも特徴だ。New Latitudeシリーズも多くで、最新の第11世代 インテル® Core™プロセッサーを採用し、高いCPU性能を備えているのに加え、ストレージを2台搭載できるモデルも多い。動画編集など大容量ストレージを求めるニーズにも応えられる。

その15型ノートPCでオススメなのが以下の4機種だ。

オススメモデル1・New Latitude 9520 プレミアムモデル

CPUに第11世代 インテル® Core™ i5-1145G7（4コア8スレッド）を搭載とハイエンドなスペックが魅力の「New Latitude 9520 プレミアムモデル」。メモリは16GBと十分な容量、ストレージはデータ転送が高速な256GBのNVMe SSDを採用している。SIMスロットの追加も可能だ。Webカメラはシャッター付きとプライバシーの保護も考えられている。また、内蔵スピーカーも高音質で、マイクは周囲の雑音を軽減するノイズキャンセリング機能も搭載とビデオ会議向きの機能がそろっているのもポイントだ。サイズは幅340.3mm×奥行き215.8mm×高さ18mmで重量は1.5kg。

New Latitude 9520 プレミアムモデル。価格は258,830円から（2021年10月中旬時点）

オススメモデル2・New Latitude 7520 プレミアムモデル

New Latitude 9520 プレミアムモデルと同じく第11世代 インテル® Core™ i5-1145G7（4コア8スレッド）、16GBメモリと搭載。こちらはストレージが512GBのNVMe SSDとなる。SIMスロットの追加はできないが、キーボードが日本語／英語、バックライトのあり／なしと4パターンが用意されているのが特徴だ。キー配列やバックライトにこだわりがある人にとっては注目と言える。Webカメラやマイクも内蔵しているのでテレワークにも対応可能だ。サイズは幅357.7mm×奥行き229.75mm×高さ17.5mmで重量は1.53kg。

New Latitude 7520 プレミアムモデル。価格は223,278円から（2021年10月中旬時点）

オススメモデル3・New Latitude 5520 プレミアムモデル

CPUに第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7（4コア8スレッド）を採用、メモリ8GB、256GBのNVMe SSDと必要十分なスペックを備えながら、15万円を切る価格とコストパフォーマンスのよさが光る。最大512GBのSSDを追加可能、SIMスロット（eSIM対応）も搭載でき、130Wの高出力ACアダプタも選択できるなど、カスタマイズ性が高いのも特徴だ。サイズは幅357.8mm×奥行き233.3mm×高さ19.87mmで重量は1.59kg。

New Latitude 5520 プレミアムモデル。価格は146,278円から（2021年10月中旬時点）

オススメモデル4・New Latitude 3520 プレミアムモデル

サイズは幅361mm×奥行き240.9mm×高さ18.06mmで重量は1.78kgとやや大型で重めだが、キーボードはテンキー付きと数字の入力が多い仕事にはピッタリなのが「New Latitude 3520 プレミアムモデル」だ。CPUは第11世代 インテル® Core™ i5-1135G7（4コア8スレッド）、メモリは8GB、ストレージは256GBのNVMe SSDと基本スペックは十分な高さがありながら、価格は約11万円とコストパフォーマンスも良好。指紋認証センサーやHDDの追加も可能。キーボードも日本語／英語、バックライトのあり／なしと4パターンが用意されている。

New Latitude 3520 プレミアムモデル。価格は107,778円から（2021年10月中旬時点）

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原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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