テレワークを強化するにあたり、新たなノートPCの導入を検討している企業は多いだろう。入力作業のしやすさ、持ち運びやすさなど、重視する点はいろいろあると思うが、“使い勝手の柔軟性”では、ノートPCとしてもタブレットとしても使える「2-in-1モデル」が優れている。

メリット1・デュアルディスプレイ環境を作りやすい“テントモード”

2-in-1モデルはディスプレイを360度回転できるのが大きな強み。外出先ではノートPCとして使用するが、会社や自宅では大型の外部ディスプレイと接続して作業効率をアップさせる、という使い方をしている人もいるだろう。2-in-1モデルなら、ディスプレイを180度回転させてタブレットモードにし、ちょっとだけ開いて自立させる“テントモード”にできるので、外部ディスプレイの脇に設置しやすい。テントモードは狭い場所にも置きやすいのが便利なところ。

狭い場所にも置きやすいテントモード

外部ディスプレイと組み合わせやすい

テントモードは置き場所を取らない利点を活かし、ベッド脇に置いて動画を見たり、キッチンに置いてレシピサイトを見ながら料理をしたりとプライベートも充実できる。

メリット2・“タブレットモード”なら電車内でも資料のチェックをしやすい

2-in-1モデルはディスプレイを360度回転させると完全なタブレットモードに変型できるのも大きなメリット。タブレットモードならば電車内など、狭い空間でもデータのチェックがしやすいほか、電子書籍も読みやすいので読書や勉強にも使いやすい。時間の有効活用をしやすいのが強みだ。

完全なタブレットとしても使える

メリット3・ディスプレイ180度開けるのでプレゼンにも使いやすい

これは2-in-1モデルだけに限ったことではないが、ディスプレイを180度、つまり平面に開けるので取引先など相手に資料などを見せながらプレゼンをしやすいのもポイントだ。180度開いた状態ならば、自分も相手も見やすいのでスムーズに説明を行える。

目的や状況に合わせて使い方を柔軟に変えられるのが2-in-1モデル一番の魅力と言える。テレワークでは、自宅や会社を行き来することが増え、仕事の環境が日によって変化する。それに合わせやすいのが2-in-1モデル。これからノートPCの導入を検討しているなら、候補にしてみてはどうだろうか。

その2-in-1モデルでオススメなのが以下の3機種だ。

オススメモデル1・New Latitude 9520 2in1 プラチナモデル

まず1台目は「New Latitude 9520 2in1 プラチナモデル」だ。2-in-1モデルとしては大型の15型フルHDディスプレイを備え、CPUは最新の第11世代 インテル® Core™ i7-1185G7（4コア8スレッド）と高性能、メモリは16GBと大容量で、ストレージもデータ転送速度が高速なNVMe SSD（512GB）とハイエンドな構成となっている。クリエイティブな仕事もこなせるだけのパワーを持つ。SIMスロットの追加も可能だ。サイズは幅340.3mm×奥行き215.8mm×高さ18mmで重量は1.5kg。

New Latitude 9520 2in1 プラチナモデル。価格は372,878円から（2021年10月中旬時点）

オススメモデル2・New Latitude 9420 2in1 プラチナモデル

2台目は「New Latitude 9420 2in1 プラチナモデル」だ。14型のフルHDディスプレイを備え、暗い場所でも明るくシャープな画像を実現する3次元ノイズリダクションを備えたWebカメラを搭載し、テレビ会議にもピッタリ。Webカメラはシャッター付きなので、プライバシーを守りやすいのもポイントだ。CPUは最新の第11世代 インテル® Core™ i7-1185G7、メモリ16GB、512GBのNVMe SSDとスペックも高く、多くの仕事を快適にこなせる。こちらもSIMスロットの追加が可能だ。サイズは幅310.59mm×奥行き215.18mm×高さ8.42～13.91mmで重量は1.4kg。

New Latitude 9420 2in1 プラチナモデル。価格は382,778円から（2021年10月中旬時点）

オススメモデル3・Latitude 5310 2-in-1

コンパクトな2-in-1モデルを求めているなら注目が13.3型のフルHDディスプレイを搭載する「Latitude 5310 2-in-1」だ。フルカタマイズに対応し、CPUは第10世代 インテル® Core™プロセッサーから5種類が選択でき、メモリ、ストレージ、バッテリの容量も選ぶことができる。予算や目的に合わせてスペックの調整を行えるのが強みだ。指紋認証センサーやSIMスロットの追加も可能となっている。サイズは幅305.7mm×奥行き207.5mm×高さ17.53～19.71mmで重量は1.32kg。

Latitude 5310 2-in-1。価格は261,030円から（2021年10月中旬時点）

New Latitude 9520 2in1 プラチナモデル 「New Latitude 9520 2in1 プラチナモデル」ほか、

厳選オススメ製品を特別価格にてご提供中！

特設サイトはこちら

New Latitude 9420 2in1 プラチナモデル 「New Latitude 9420 2in1 プラチナモデル」ほか、

厳選オススメ製品を特別価格にてご提供中！

特設サイトはこちら

Latitude 5310 2-in-1 「Latitude 5310 2-in-1」ほか、

厳選オススメ製品を特別価格にてご提供中！

特設サイトはこちら

原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

インテル® Core™ i7 プロセッサー 圧倒的なスピードと処理能力により、高速かつ安定感のある使い心地を実現。 Intel、インテル、Intelロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。 購入はこちら

[PR]提供：デル・テクノロジーズ