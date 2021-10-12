多彩なビジネス向けノートPCを展開しているデルの「Latitude」シリーズだが、デスクの上、移動中、外出先どこでも便利に使える“万能選手”と言えるのがキーボード着脱式、いわゆる「デタッチャブル型」のモデルだ。ここでは、その中でも高いスペックでテレワークも快適にこなせる「New Latitude 7320 Detachable プラチナモデル」を紹介する。ビジネス グレード ケースと組み合わせれば、よりタフで使いやすくできるのも大きな強みだ。

キーボード着脱式の「New Latitude 7320 Detachable プラチナモデル」。価格は302,478円から

着脱式なら多くの利用シーンに対応できる

キーボード着脱式のメリットはシーンに合わせて柔軟な対応ができること。New Latitude 7320 Detachableは、キーボードを装着していない状態ならば13型で1,920×1,200ドットの解像度を持つディスプレイを備えながら、約825gと1kgを大きく下回る軽さを実現。タッチ対応なので、指や専用ペンでの操作も行える。キーボードを使いにくい電車内でも情報をチェックしやすく、電子書籍を読むのにもピッタリだ。なお、キーボードがない状態のサイズは幅288.4mm×奥行き207.9mm×高さ8.4mmとスリムだ。

付属のデタッチャブルキーボードを装着し、ディスプレイの裏側にあるキックスタンドを開けば通常のノートPCと同じスタイルになる。非常に薄型のキーボードなので剛性などが心配になるが、キーはしっかりとクリック感ががあり、ー配列にクセもなく、ほとんどのキーは正方形でキーピットも筆者の実測で約19mmと十分な広さが確保されている。十分に長文の入力にも耐えられるキーボードだ。

キーボードは配列にクセがなく入力しやすい

キーピットは筆者の実測で約19mm

軽量、薄型ながら「New Latitude 7320 Detachable プラチナモデル」は高い性能を備えているのも大きな魅力。CPUには4コア8スレッドの第11世代インテル® Core™ i7-1180G7 プロセッサーを搭載。CPU内蔵グラフィックには、インテル® Iris® Xe グラフィックスが採用されており、ビジネスとは直接関係ないが、軽めのゲームなら遊べるだけの3D性能を持っている。

メモリは16GB、ストレージは512GBのNVMe SSDと十分な容量を確保。Officeやビデオ会議などビジネス系のアプリを使う上で不満を感じることはないだろう。

CPUは4コア8スレッドの第11世代インテル® Core™ i7-1180G7 プロセッサーを搭載

3Dレンダリングを利用してCPUパワーを測定するCINEBENCH R23の結果。シングルコアのスコアが優れている

ストレージの最大性能を測るCrystalDiskMark 8.0.3の結果。NVMe SSDとしては最速クラスではないが、Serial ATA接続のSSDを大きく上回る速度を出した

PCの総合的な性能を測定する「PCMark 10」の結果も見てみよう。ビデオ会議/Webブラウジング/アプリ起動性能を見る“Essentials”で4,100以上、表計算／文書作成性能を見る“Productivity”で4,500以上、写真や映像編集の性能を見る“Digital Content Creation”で3,450以上が「オススメPCのスコア」となっているが、New Latitude 7320 Detachable プラチナモデルはすべてそれを上回った。高い性能を備えているのが分かる結果だ。

PCMark 10のStandardテストの結果

3D性能もチェックしておこう。3Dベンチマークの定番「3DMark」、人気のオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマーク」、リアル系FPSの「レインボーシックス シージ」でテストする。

3DMarkの結果

ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマークの結果

レインボーシックス シージの結果

ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマークは、フルHD解像度で「普通」という評価、1,280×720ドットなら「快適」の評価だ。レインボーシックス シージは画質設定を「低」にした場合、フルHDで平均50fpsと一応プレイできるフレームレート、解像度を1,280×720ドットにすれば平均57fpsと十分遊べるフレームレートになる。

インタフェースは左側面にThunderbolt 4、ボリューム調整ボタン、ヘッドセット端子、左側面にThunderbolt 4、Micro SIMカードスロットを備える。Thunderbolt 4はどちらのも電源供給とDisplayPort出力に対応。左右どちらでも充電ケーブルを接続できるのは設置するときに便利だ。また、無線LANはWi-Fi 6をサポート、Bluetooth 5.2にも対応する。

また、ディスプレイの上部と背面にはカメラを搭載とビデオ会議やちょっとした撮影も可能。背面には指紋センサーもあり、Windowsのログオンに指紋を利用することもできる。

ディスプレイの上部にはWebカメラを搭載

背面には指紋センサーもある

New Latitude 7320 Detachable プラチナモデルはオプションも充実している。その一つがモバイルネットワークへの対応だ。Micro SIMスロットを追加可能でeSIMもサポートする。対応規格は3G、4G/LTEで5Gは含まれていない。

モバイルネットワークへの対応を追加可能だ

また、イチオシなのが「Latitude 7320 Detachable用Dellビジネス グレード ケース」。衝撃を吸収するTPUバンパーで本体を保護するフレームと言ったほうが伝わりやすいだろう。本体を耐久性を向上させるだけではなく、キックスタンドやキーボードの装着、各種ボタン、端子もそのまま使えるようになっており、ケースを取り付けても利便性は損なわれない。裏面には立ったままでの利用に便利なハンドストラップを備え、移動に便利な着脱式のハンドストラップも付属。これを使えば、社内での持ち運びだけではなく、屋外でも利用しやすくなる。

「Latitude 7320 Detachable用Dellビジネス グレード ケース」

衝撃を吸収するTPUダンパーで本体を守る

キーボードも問題なく取り付け可能

着脱式ショルダーストラップも付属

多くの処理を快適にこなせる高い性能と、利用シーンに合わせてキーボードを着脱できる柔軟性を合わせ持つ。会社、自宅、移動中、外出先などさまざまな場所でPCを使う人にピッタリだ。Windows 11への無料アップグレードにも対応しており、長く付き合える1台と言える。

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原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

従来のパフォーマンスの次元を超えた薄型軽量ノートPC 圧倒的なスピードと処理能力により、高速かつ安定感のある使い心地を実現。 Intel、インテル、Intelロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。 購入はこちら

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