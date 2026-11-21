宇宙航空研究開発機構(JAXA)は11月17日、小惑星探査機「はやぶさ2」に関する記者説明会を開催し、現在実施している拡張ミッションの目的地を変更したことを明らかにした。イオンエンジンの状況を鑑みて決断したもので、従来目指していた小惑星「1998 KY26」のランデブーから、小惑星「2015 BM510」のフライバイに切り替えたという。

限界との戦いが続くイオンエンジン

はやぶさ2は7月5日、小惑星「トリフネ」のフライバイに成功。その後、最終目的地である小惑星1998 KY26に向け、同9日よりイオンエンジンの運転を開始していた。しかし、8月中旬に放電が多発。2週間ほど復旧作業を試みたものの、電源が故障したとみられ、正常な運用ができない状況になったという。

はやぶさ2には、4台のイオンエンジンが搭載されている。すでにスラスタA、C、Dは使えなくなっており、拡張ミッションでは残るスラスタBでの運転を続けてきたが、運転時間が6,000時間を超えたあたりから、劣化の兆候(中和器電圧の上昇)が見えていた。

各スラスタの累積運転時間は、7,000〜10,000時間程度。総力積(推力と時間の積)は、すでに「はやぶさ」初号機の実績を超えている。小惑星「リュウグウ」からサンプルを持ち帰るという主ミッションはもう達成しており、「フルマラソンを完走し、もう1回行ってこいと言われ、中間地点を過ぎたところ」という状況だった。

すでに当初の計画以上の領域に到達しており、これを「不具合」と呼ぶのは酷だ。ただ、はやぶさ2のイオンエンジンは、地上では2万時間の耐久試験を行っており、本来の実力は、もっとあるはずだった。

予想より早く劣化が始まったのは、探査機表面で想定外の異常損耗が起きているためだった。おそらく、はやぶさ初号機でも発生していたはずだが、はやぶさ2で初めて搭載したセンサー(QCM)により、同探査機の打ち上げ後、これが初めて明らかになった。

各スラスタのイオン源の周囲には、温度上昇を抑えるために3層構造の熱制御剤が貼られている。通常であれば、これが中和器から出た余剰電子を回収しているが、イオンエンジンのプラズマによって削られ、最下層のテフロンが露出するようになると、導電性を喪失。余剰電子を回収できなくなり、中和器が劣化したような状態になることが分かった。

そのため、2023年9月からは、推進剤の流量を1.5倍にするという、延命対策を実施。これによって異常損耗が抑えられ、中和器電圧の上昇ペースは10分の1に低下。ほかのスラスタが100時間〜300時間ほどで使えなくなったのに対し、3,000時間ほども粘ることができた。この対策が功を奏したおかげで、トリフネフライバイまでもたせることができた。

しかし、流量を増やした代償として、前述のように、今度はイオン源の方の電源が故障してしまった。すべてのスラスタが使えなくなってしまったが、ここで“奥の手”の出番である。はやぶさ初号機でも地球帰還に貢献したクロス運転だ。唯一健全な中和器Bと、イオン源Dを組み合わせ、現在は辛うじてミッションを継続できている、という状況だ。

問題は、クロス運転であとどのくらい使えるのか、予測できないということだ。もしかしたら、1998 KY26に着くまで動くかもしれないが、今日壊れてもおかしくはない。不確定性が大きすぎ、このまま1998 KY26を目標にするのは、大きな賭けというか、もはやギャンブルに近い。2015 BM510への変更は、より手堅い選択と言える。

1998 KY26にランデブーするには、トリフネフライバイ後に、650m/sの増速(ΔV)が必要だったが、2015 BM510であれば、地球スイングバイの必要もなくなり、今から24m/sの増速ですむ。未だ健在な化学スラスタ(RCS)では、確実に約30m/sの加速が可能とみられており、もしすぐにイオンエンジンが使えなくなっても、十分到達が可能だ。

ちなみに、はやぶさ2はトリフネフライバイの直後から、次の地球スイングバイ(2027年12月)に向けて軌道制御を行っていたが、これをやっていたおかげで、このタイミングでの2015 BM510への進路変更が可能になったという。このあたりは、いかにも幸運を「持ってる」はやぶさ2らしいと思う。

2015 BM510はどんな小惑星?

地球スイングバイせずに行ける目的地を探したとき、必要な増速量や軌道精度などの条件から、有力な候補として3つの天体が見つかった。面白いのはトリフネの名前があることで、もう1回フライバイするのも面白そうだが、2015 BM510に決まったのは、これがD型という珍しいタイプで、かつ高速自転小惑星(Fast Rotator)であるからだ。

小型で高速自転しているという点は、1998 KY26と同じ。しかも、到達するのは2028年4月と、時期もより近くなる。フライバイになるため、ランデブーより観測できる量は大幅に減ってしまうものの、トリフネのフライバイでは、あれだけの大きな成果を得ることができた。この点も、目的地変更の決断の後押しになっただろう。

2015 BM510も未踏の小惑星である。軌道は、近日点距離が0.83au、遠日点距離が1.06auと、地球に近い。自転周期は正確に分かっており、0.81時間(49分程度)。これは、重力より遠心力が大きくなる速さだ。一方、大きさの推定には17〜74mと、まだ大きな幅がある。これは、表面の反射率(アルベド)がよく分かっていないためだ。

小惑星2015 BM510のデータ。まだ分かっていることは少ない (C)JAXA

D型の高速自転小惑星への探査は、世界初となる。始原小惑星の一種であるD型小惑星は、有機物や水を多量に含んでおり、強度的に脆いと考えられている。それなのに、高速スピンによる強い遠心力でなぜバラバラにならず、形を保っていられるのか。そういった謎を解き明かせる可能性がある。

2015 BM510の探査では、この2つの「世界初」が期待できる (C)JAXA

なおD型小惑星へは、米国の探査機「Lucy」が、2028年4月18日にフライバイする予定。はやぶさ2とはほぼ同時期となるが、はやぶさ2拡張ミッションチームの吉川真・准教授は、「木星の軌道領域にあるD型天体と、軌道が地球の内側に変化したD型天体では何が違うのか。写真からでも分かるかもしれない」と、サイエンスの成果を期待する。

JAXA宇宙科学研究所の吉川真准教授

また、2015 BM510のような数十m級の小型小惑星にフライバイした例はなく、はやぶさ2が成功すれば、これも世界初の成果となる。対象天体が暗くて小さいと、直前までカメラで捉えることができないため難易度は高いのだが、こういった小型小惑星は無数に存在しており、近年、発見数も急増している。

数十m級の小型小惑星でもフライバイ観測できる技術を獲得できれば、そういった天体への探査の可能性が広がる。また、このクラスのサイズの小惑星は、地球に落下すれば大きな被害を出す恐れがある一方で、衝突の可能性は無視できるほど小さいものではない。プラネタリーディフェンス(地球防衛)としての意義も大きい。

次のフライバイの難易度は「目隠しで流鏑馬」級!?

2015 BM510の観測も、トリフネと同様の超近接フライバイで行う。相対速度は、トリフネが5.3km/sだったのに対し、2015 BM510は約6km/s。やや速くはなるが、そこまで変わらない。しかし、大きく違うのは、小惑星が探査機の望遠カメラ「ONC-T」で見え始める時期。2015 BM510は暗くて小さいため、約10時間前にようやく確認できるレベルだという。

小惑星の軌道は誤差が大きく、そのギリギリを通過するためには、探査機から光学観測し、正確な位置を知る必要がある。目標点からのズレが分かったら、地上からの制御で探査機の軌道を修正。さらに、地上からの指示だと間に合わなくなるほど近づいたら、探査機の自律制御に切り替え、直前までズレを修正し続ける、という流れだ。

トリフネフライバイでは、14日前に小惑星を確認、TCM-AからTCM-Dまで、4回の軌道誘導を、地上からの制御で行っていた。それぞれ、10日前、4日前、1日前、3時間前に段階的に実施したのだが、2015 BM510では、この4回分の制御をほぼ一発で行う必要がある。この「時間との勝負」が、今回の大きなチャレンジとなるだろう。

2015 BM510での探査計画。「世界最高難易度のフライバイミッション」になるという (C)JAXA

トリフネフライバイでは、高速ですれ違いざまに観測する様が流鏑馬(やぶさめ)にたとえられた。今回については、「的の直前まで目隠しをして、それから外して射貫く」と、イオンエンジン担当の月崎竜童准教授が表現、さらなる難易度の高さを示した。

目標とする最接近距離は、小惑星中心から数百m。トリフネでは約744mという、フライバイ探査での世界記録を実現していたが、今回の難易度は前回以上だ。JAXAの三桝裕也・はやぶさ2拡張ミッションチーム長は、「その最小記録を更新するような距離を狙ってやっていきたい」と、意気込みを述べた。

リュウグウを直径50mとし、2015 BM510を模擬。見え方をシミュレートしたのが以下の画像だ。最接近距離が近いほど、高い解像度で撮影できることが分かる。最接近距離50mはさすがにギリギリすぎて難しいだろうが、100m(下段中央)や150m(下段左)あたりだと、表面の岩石まで見ることができそうだ。

二度あることは三度ある、かも?

はやぶさ2はこれまでに、推進剤のキセノンを57.3kg消費。あと19kgほど残っていると推定されており、イオンエンジンさえ使えれば、まだまだミッションは可能だ。現実的にもうランデブーは難しいだろうが、もしかしたら、2015 BM510後にまた他の天体をフライバイできるチャンスもあるかもしれない。

そのためには、可能な限りイオンエンジンで運転を続け、化学スラスタを温存する必要がある。今後、クロス運転でどこまでイオンエンジンを引っ張ることができるか。筆者としては、まずは2015 BM510のフライバイを楽しみに待ちたいが、その先のさらなる“おかわり”にもちょっと期待している。