太陽程度からそれより重い恒星が、その一生を終えた後に残すのが白色矮星。その中には、典型的な白色矮星の2倍を超える質量を持つものがある。もともと重い星から生まれたのか。それとも、二つの星が合体してできたのか。現在の姿だけから、その来歴を読み解くことは容易ではない。連載「最新研究から読み解く 天文学・宇宙物理学の最前線」の過去回はこちらを参照。

Gracyn Jewettらの研究チームは、とりわけ重い白色矮星の候補を地上望遠鏡で調べ、磁場や大気の組成、回転などに残るその手掛かりを追った。arXivに論文「Constraining the Merger Fraction and the Upper Mass Limit of Ultramassive White Dwarfs」(The Astrophysical Journalに掲載決定)を公開した。

重い白色矮星は、どのように生まれるのか

白色矮星は、10太陽質量に満たず中性子星になるほどには重くない恒星が、外層を放出した後に残る高密度天体である。太陽近傍の白色矮星の質量分布は太陽の約0.6倍付近にピークを持つが、1.3倍を超えるものも知られている。

白色矮星を自らの重力による収縮から支えているのは、主として電子の量子的な性質による「縮退圧」だ。この縮退圧で支えられる質量には限界があり、その目安は太陽の約1.4倍である。この限界に近い、重い白色矮星がどのように生まれるのかを調べることは、連星が共通外層を経て合体に至る過程や、Ia型超新星の発生率を理解する手掛かりとなる。

まず、重い恒星から重い白色矮星が生まれる、というのがあり得るシナリオの一つ。だが、これに加え連星を構成していた星どうしの合体で、重い白色矮星ができるシナリオも考えられる。

1つの天体として輝いている白色矮星を、単独の恒星から生まれたものと、連星の合体で生じたものとで識別することはできるのか。合体に伴って生じると予想される特徴を探すのが、本研究の目的である。

測光データと距離から質量を推定

研究チームは、ジェミニ南望遠鏡、MMT望遠鏡、マゼラン望遠鏡などで得たスペクトルから、大気の組成や磁場の有無を調べた。また、SDSSやPan-STARRS、SkyMapperなどの多色測光データを白色矮星の大気モデルと比較して有効温度を求め、Gaiaの距離情報から半径を制約した。

さらに、白色矮星の進化モデルを用いて、質量を推定した。白色矮星の構造を計算する際、通常はニュートン力学で重力を扱う。しかし、質量が大きくなると重力が強まり、時空のゆがみを考慮する一般相対論の効果も無視できなくなる。

特に重い白色矮星の質量を推定する際には、一般相対論の効果を含む進化モデルも用いた。こうして得られた質量から、白色矮星の質量上限を観測に基づいて検討した。

詳しく調べると、当初の見積もりほど重くない、あるいは高温でない白色矮星候補もあった。最終的に合体起源の検討に用いたのは、太陽の0.9倍以上の質量を持つ高温の白色矮星208個である。そのうち、太陽の1.3倍を超える質量の区分には60個が含まれた。

60個中32個に、合体を示唆する特徴

連星合体による白色矮星生成の手掛かりとしたのは、強い磁場、炭素に富む特徴的な大気、高速回転、毎秒50キロを超える大きな接線速度である。連星が持っていた角運動量の一部が合体後の天体に残れば、高速回転につながり得る。磁場についても、合体に伴う流体運動で、磁場が生成される理論がある。

研究チームは、少なくとも一つの合体の兆候がある天体を、合体起源の有力候補としてカウントした。太陽の1.3倍を超える質量の区分では、60個中32個がこれに該当した。同じ研究グループが行った、100パーセク以内での先行調査では、この質量区分における調査対象は13個にとどまっていた。

今回は対象数を増やすことで、合体起源の候補が約半数を占めるという見方に、より精密な観測的制約を与えることができた。

測光と分光による推定が食い違うJ1627-7603を除くと、試料中で最も重かったのは磁場を持つ白色矮星J0318+7923である。質量は、中心核が炭素・酸素なら太陽の約1.349倍、酸素・ネオンなら約1.329倍と推定された。

強い磁場も踏まえ、研究チームはこの天体を、最も重い合体残骸候補とみている。磁場が15.5メガガウスと強く、合体残骸であることを強く示唆する。半径は約2070キロメートルで、月の半径より約2割大きい程度。これほどの小さな天体に、太陽を上回る質量が詰まっているのだ。

一方、合体の証拠が見られないDA型のJ1650-4752も、質量が太陽の約1.340倍と推定された。研究チームは、この天体を白色矮星の経験的な質量上限を考える手掛かりとしている。ただし、中心核の組成が分からないため、質量には不確実性が残る。

「約半数」の意味とは

今回の観測試料では、超大質量白色矮星の約53%が合体残骸と考えられる、という結果になった。ここで注意すべきなのは、本研究の対象天体は無作為抽出によるものではなく、この比率は、太陽近傍の白色矮星から条件を設けて選んだ試料で得られた結果だという点である。白色矮星全体にそのまま当てはめることはできない。

白色矮星の冷え方が遅れると、一定の温度条件を満たす天体が試料に多く残り、合体の兆候を持つ天体の割合が高く見える可能性がある。研究チームは、冷却遅延の影響を抑えるため、影響が小さいと考えられる天体に限った比較も行った。

その結果、太陽の1.2～1.3倍の質量の区分では合体候補の割合が43%から33%に下がった。一方、1.3倍以上の区分では明確な差は確認されなかった。したがって、この区分の約53%が冷却遅延によってどの程度変わるのかは、比較からは明らかになっていない。

もう1つの不確実性は、合体候補32個のうち27個が磁場を持ち、磁場が分類の根拠に含まれている点だ。白色矮星の強い磁場は合体で生じる可能性があるが、合体以外の仕組みで形成される可能性もある。そのため、磁場を持つ天体を合体残骸とみなす仮定は、合体割合を実際より高く見積もることにつながりうる。

さらに、全対象の回転周期や視線方向の速度が分かっているわけではなく、合体の兆候を見逃している可能性も残る。

また、今回の推定には白色矮星どうしに限らず、それ以前の進化段階で起きた合体も含まれる。その区別を進めることは、連星の進化やIa型超新星の起源を検討するうえでも重要だ。

研究チームは、明るさが周期的に変動する「脈動」を示す可能性のある候補も挙げている。脈動から内部構造を探る星震学を用いれば、中心部の組成を絞り込める可能性があるため、研究チームは追観測を進める、としている。表面の光に刻まれた特徴と内部の情報を合わせることで、重い白色矮星がたどってきた道筋を、さらに詳しく調べられるだろう。