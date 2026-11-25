スペースワンは、「カイロスロケット4号機」の打上げ日を2027年1月22日15時に決定。打上げ時間帯は15時00分〜15時20分、予備期間は1月23日～3月31日。和歌山県南端の「スペースポート紀伊」から打上げる。ミッションを完遂できれば、“国内初”の民間人工衛星打ち上げ用ロケットとなる。

スペースワンでは、カイロスロケットの打上げを7段階のステップで構成しており、初号機でステップ1、2号機でステップ2の第1段ミッション完了と、ステップ3のフェアリング分離まで達成している。

3号機では無事に衛星を軌道投入できたことを確認するステップ7まで完遂することをめざしていたが、第1段の飛行中にロケット自身が異常を検知。ミッション達成は難しいと判断し、打ち上げの68.8秒後に自律破壊で飛行中断措置を取った。このため、ステップ2はクリアできなかったかたちだ。

同社はその後、8月30日に開いた記者会見のなかで、3号機に搭載していた自律飛行安全システムが飛行中にトラブルを起こし、自律的に飛行中断を行ったことが分かったと説明。4号機ではこのシステムに関する各種対策を施し、万全を期すことにしている。