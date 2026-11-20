三菱重工業(MHI)は、H3ロケット11号機による情報収集衛星の打上げ予定日を2027年1月11日に決定。打上げの予定時間帯は8時00分～10時00分で、予備期間は1月12日～2月28日。種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から打上げる。あわせて宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、これまで同機構が担ってきた打上げ業務を、11号機から段階的に三菱重工へ移行することも発表した。

日本の基幹ロケットであるH3ロケットはこれまで10機が打上げられ、8機が成功している(試験機1号機と8号機は打上げ失敗)。4号機からは、MHIが打上げ輸送サービスを提供してきた(液体ロケットエンジンのみで飛ぶ「30形態」の試験機であった6号機を除く)が、「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」上の打上げ実施者はJAXAが担ってきた。

JAXAとMHIは今回、現行のLE-9エンジン Type1Aを第1段メインエンジンに適用した「22形態」(LE-9エンジン2基・固体ロケットブースタ2本)の打上げについて、今後はMHIが打上げ輸送サービスの提供と打上げ実施者を担い、打上げを行っていくことで合意。

さらに、H3ロケットのその他の形態や、JAXAが現在開発を進めている“最終形態”のLE-9エンジン Type2を適用した機体の打上げについても、関係者との協議の上で、民間による打上げへ段階的に移行していく計画だという。JAXAは引き続きType2の開発を進めるとともに、H3ロケットの高度化に取り組み、性能や運用性のさらなる向上を図っていく。

H3ロケットの形態 (C)JAXA

H3ロケット11号機が宇宙へ運ぶのは、情報収集衛星のひとつである「光学時間軸多様化1号機」。内閣府や総務省は、2026年6月に示した「宇宙基本計画⼯程表改訂に向けた重要事項」の中で、宇宙安全保障の確保のため、この衛星を皮切りに10機体制で情報収集能力向上を早期に達成し、情報収集衛星の機能拡充・強化を図る方針を打ち出している。