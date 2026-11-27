ENEOSホールディングスは11月27日、2027年1月からENEOSグループの経営体制の見直しを行うと発表した。事業運営を軸とするビジネスユニット（BU）制を導入し、CxOの責任と権限を拡充してコーポレート機能を高度化する。法人の枠を超えて事業内の連携や事業間のシナジー創出を進め、第4次中期経営計画に掲げる「筋肉質な経営体質への転換」と「ポートフォリオ再編」を加速させる。

同社は見直しの背景として、エネルギー需要構造の変化や地政学リスクの高まり、原材料・資本コストの上昇によって、事業環境の不確実性が増していることを挙げる。各事業の拡大・グローバル化が進むなか、グループ全体で一貫した方針のもと経営資源を機動的かつ戦略的に配分する必要があると説明している。

HQが各BUの事業運営に直接関与

新体制では、グループの主要事業領域ごとにBUを設け、各BUが事業運営の責任を担う。ENEOSホールディングスはHeadquarters（HQ）として各BUの事業運営に直接関与し、経営方針や経営資源の配分をグループ全体で一元的に行う。

同日発表の役員人事によると、BUは次の6つで、それぞれにプレジデントを置く。Fuels BUのプレジデントは、宮田知秀社長が兼務する（各BUの事業領域はイメージ図に基づく）。

Fuels BU（石油製品精製・販売事業）：宮田知秀 代表取締役 社長執行役員

Lubricants BU（潤滑油事業）：井原稔 常務執行役員

C＆M BU（化学品・機能材事業）：志賀智 常務執行役員

E＆P BU（石油・天然ガス開発事業）：村橋英二 常務執行役員

Power BU（電気・再生可能エネルギー事業）：小野田泰 常務執行役員

Infrastructure BU（舗装土木事業ほか）：業天浩二 常務執行役員

井原氏は現在ENEOSの潤滑油カンパニー・プレジデント。志賀氏はENEOSマテリアル、村橋氏はENEOS Xplora、小野田氏はENEOS PowerとENEOSリニューアブル・エナジーの代表取締役社長を、それぞれ務めている。志賀氏／村橋氏／小野田氏は、BUプレジデント就任後も各社の代表取締役社長を兼ねる。

Fuels BUは、日本／東南アジア／豪州における石油製品の精製・販売事業を運営する。このうち供給・トレーディング機能については、競争力の向上を図るため、地域横断で最適化を行う「グローバルS＆T（Supply ＆ Trading）組織」を設置する。日本の事業を担う「Fuels Japan」の社長にはENEOSの山口敦治社長が、東南アジア・豪州の事業を担う「Fuels APAC」の社長とS＆Tのグローバル統括責任者には忍田泰彦常務執行役員が就く。なお、東南アジア・豪州の下流事業は株式取得の手続き中で、関係当局の承認を含むクロージング条件が満たされることを前提に、2027年中の取得完了を予定している。

化学品・機能材事業を「C＆M BU」に集約

新設するC＆M（Chemicals ＆ Materials）BUは、国内外の化学品・機能材事業を運営する。10月に買収を完了したTPC Holdingsを主要な事業体の一つとして配置し、ENEOSマテリアルとのシナジーを生かしてグローバルでの全体最適を図る。ENEOSが所管するオレフィン事業も、2027年4月1日付でC＆M事業の一部として統合して運営する予定だ。

CxOがグループ横断でコーポレート機能を担う

ガバナンス面では、2024年度に導入したCxOについて、新たな役割のCxOを設置するとともに責任と権限を拡充する。HQに機能ごとに置かれるCxOが中心となってグループ横断でコーポレート機能を担い、連結子会社を含むグループ全体で一貫したガバナンスを確保する。迅速かつ適切な意思決定を可能にする体制も構築するとしている。

役員人事では、CFOが田中聡一郎副社長から仲井利樹氏に交代する。田中氏は代表取締役 副社長執行役員にとどまり、社長補佐を務める。2027年1月1日付で、HQのCxOは次の体制となる。

COEO：山口敦治（Fuels BU Fuels Japan 社長を兼務）

CSO：林隆太

CFO：仲井利樹

CHRO：布野敦子

CTO：藤山優一郎

CRCO：岡真司

CPO：染谷喜幸

CPJO：立川徹

CSQO：寺本光司

9つのCxO職はいずれもENEOSホールディングスの常務執行役員が務めることになる。布野氏／藤山氏／染谷氏／寺本氏は現在も同社の常務執行役員であり、山口氏／林氏／仲井氏／岡氏／立川氏は同日付で常務執行役員に就任する。

事業会社の役員体制も見直す。ENEOSでは、志賀氏と井原氏が2027年1月1日付で代表取締役に就き、岡真司取締役 副社長執行役員は2026年12月31日付で退任する。ENEOS PowerとENEOSリニューアブル・エナジーでは、香月有佐取締役 副社長執行役員がPower BUの副社長を兼ねる。

編集部メモ

ENEOSホールディングスは2026年、ポートフォリオ再編に関わる案件を相次いで発表している。5月にはシェブロンのグループ各社と株式譲渡契約を結び、東南アジア・豪州で燃料油・潤滑油販売事業を展開する法人の持分100％を取得することを決めた（取得対価総額は21.7億米ドル）。10月には、米TPC Holdingsの買収完了と、道路舗装大手NIPPOの完全子会社化を発表しており、NIPPOについては11月に株式譲渡手続きの完了を報告している。