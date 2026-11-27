下落調整局面の後「二番底」がどこで入るか

前回挙げた楽観、中立、悲観の3つのシナリオのうち、米中間選挙で民主党が上院・下院を制する大勝利となったことを受けて、今回は悲観シナリオとなりました。

民主党が大勝利した場合には6万円の下値支持線を下回り、今回の短期波動の出発点である3月31日の5万558円に向かって落下すると予想していましたが、その展開です。株価は6万円から7万円のボックスから、5万円から6万円へと、ボックスを1つ下げています。

11月6日に5万6745円という安値を付けて、これが一番底となっています。中間選挙は株式市場にとっては最もよくない結果であり、日米の株価は今、下落トレンドです。

一番底を付けた後、株価は6万円台に戻りましたが、直近の高値は10月6日の戻り高値である7万798円で、そこからちょうど1カ月の11月6日に日柄通りの安値を付けました。この間、1万4053円下げています。

この半値戻しは6万3000円から6万4000円ですが届いていません。3分の1戻し6万1000円から6万2000円のゾーンですから、直近の戻りは3分の1戻しで止まっていますから弱い動きです。

この後、株式市場は二番底を形成しに行くと思います。それが11月6日の一番底近辺なのか。ここを下回ってくるようならば厳しい動きです。この後、日経平均は二番底が入るまでは下落トレンドです。

以上は短期の動きですが、中長期で今回の中間選挙の結果と、株式市場に与える影響を見ていきます。民主党は上院・下院を制したということで、2027年1月から始まる新しい議会で、まずはトランプ大統領の政策に対する攻撃をしてくるでしょう。

インフレ政策や「MAGA」といった、トランプ政権の政策を攻撃する動きとともに、トランプファミリーへのインサイダー疑惑などを含めた調査をしてくると思います。

さらに、トランプ大統領を支持する大富豪たちへの攻撃も始まると思います。テスラのイーロン・マスク氏を始めとしたシリコンバレーの大富豪たちの事業を規制したり、増税をしてくる可能性があります。法案が成立しなくても、富裕層への増税という話が出てきただけで株価は下落するでしょう。

民主党が大勝利したことで、米国の経済、株式市場は非常に不安定、不透明な状況になっています。その影響は日本にも出てくる可能性があります。中間選挙後の株式市場の動きを一言で言うと「視界不良」の相場です。視界不良の相場の中で、二番底を待つという展開になります。

この視界不良の相場で日経平均が二番底を付けたら、AI・ハイテク株の第2幕が始まるか、あるいはバリュー株の再浮上、さらにはその両方かという期待が出てきます。裏返して言うと二番底を付けるまでは株価は下落、あるいは弱い局面が続くのではないでしょうか。

個人投資家にとっては対応が非常に難しい相場です。先行きがどうなるかわからない状況だからです。そして2027年は「大転換」の年になる可能性があります。

何が転換するかというと、トランプ政策が否定され、インフレからデフレ的な政策への転換です。デフレ的とは、AIやAIデータセンターの規制、富裕層への増税政策といったことです。

当然ながら、そうした動きにはトランプ大統領は猛反発し、共和党と民主党の対立が決定的になります。最悪のケースでは、州によっては内戦のような紛争が起きる恐れもあります。

今後、日本株はどうかというと、前述のように二番底が入れば上昇するというのが、相場の波動です。米国がどうあれ、日本の政権はしっかりとしており、高市早苗首相の一強と言っていい状況です。食品消費税の減税も実行されそうですから、27年の日本経済にはプラスです。

そして防衛力の強化、戦略17分野への投資の具体的な進捗など「サナエノミクス」が前進することが予想されますから、日本株は底堅い動きが続くことが予想されます。

それどころか、民主党の動きを見て、世界のマネーはドル資産を持つことに不安を感じるようになると思いますから、金やビットコイン、有望な不動産などに分散投資され、そのかなりの部分が日本にも入ってくると見ています。日本の株式市場に対しては悲観的な見方をする必要はないと思います。

ただ、前述のように米国がどうなるかわからない状況で、キーワードは「視界不良」です。ですから米国でマイナスの出来事が起きれば、日本も影響を受けて株価は下がります。

しかし、前述のように日本株は底堅く、長期的には上昇トレンドが続くことになりますが、投資テーマは変わってきます。26年6月22日の高値までは、AI･半導体関連が相場を牽引してきましたが、今後は再びAI･半導体関連が上がってくるのか、それともバリュー株になるのかは、まだわかりません。

これは二番底が入ってからわかることですが、現時点ではバリュー株ではないかと見ています。これまで相場を牽引してきた海運大手3社の株価はまだまだ有望と見ますが、そでに高値圏にありますから、「視界不良」の展開の中、ここから買うのは勇気がいります。

ですから、これまであまり上昇していなかった分野にマネーが入ってくる可能性が高い。例えばディフェンシブな内需関連で食品、小売、医薬品で業績見通しがよく、配当が高いところが有力視されます。

今年の当面の天井が6月ですが、来年の春くらいになると、ほぼ1年休みになります。日本のAI･半導体株上昇の第2幕があるとしたら、3月期決算が出た後の27年5月頃ではないかと思います。

そこまでは全体として下落調整局面が続き、26年6月の7万2000円台突破には時間がかかるのではないでしょうか。なので、以前から指摘している8万円を目指す相場は、早くても来年4月以降だと見ています。