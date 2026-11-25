改正犯罪収益移転防止法への対応を見据えた取り組み

パナソニック コネクトグループは2026年11月25日、顔認証カードリーダーを使った「セルフ本人確認サービス」を足利銀行が導入したと発表した。全134店舗の窓口に配備し、2026年12月から本格運用に入るという。

背景として、金融業界では、2027年4月に施行予定の改正犯罪収益移転防止法への対応を見据え、対面・非対面を問わず本人確認を厳格にすることが急務となっていた。一方で、銀行店舗の窓口業務は、行員が公的身分証明書を目視で確認する運用に依存している。人手不足が続く中で、確認の正確性を保ちながら業務負荷も減らすことが課題になっていたのだ。

パナソニック コネクトグループは具体的な課題として、目視による確認では正確性を担保しにくいこと、取得したデータを基幹システムへ直接連携できず別システムへの転記が必要なことを挙げる。さらに、在留カードによる外国人の本人確認では、有効期限や在留資格など確認項目が多く時間がかかるという。

顔認証カードリーダーで窓口の本人確認をデジタル化

今回導入されたのは、本人確認アプリを搭載したPCと、顔認証技術を備えたカードリーダーを組み合わせたソリューションである。マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書のICチップ情報を読み取り、記録された顔写真と来店者の顔を照合する。

操作は顧客自身が行う。顔認証から、個人情報の提供に関する同意の取得、情報の読み取りまでを端末上でまとめて済ませるため、行員の目視に頼っていた確認作業をデジタル化できる。確認の日時も記録されるので、トレーサビリティの向上にもつながる。

照合は本人確認書類の顔写真との1対1で行うことになる。そのため、事前に顔画像を登録する作業は必要ない。マイナンバーカードの場合は、本人の同意を得た上で、PINコードなしで氏名・生年月日・住所・性別の基本4情報を取得できる（マイナンバーそのものは取得しない）。運転免許証では氏名・生年月日・住所の3情報となる。書類の情報がデジタル化されることで、書類のコピーを紙で保管する業務の削減も見込まれる。

足利銀行では2025年6月から一部店舗で実証実験を開始

足利銀行では、2025年6月から一部店舗で実証実験を行い、一定の導入効果を確認した上で全店舗への展開を決めた。今後は銀行の基幹システムとの連携を検討し、さらなる業務効率化を目指すとしている。

パナソニック コネクトグループの顔認証カードリーダーは、医療機関・薬局向けに12.7万台（2026年5月19日時点）の出荷実績がある。マイナンバーカードリーダーを他業界でも使えるようにした端末であり、今回の導入はその活用領域が金融機関の窓口へ広がった事例といえる。

窓口での本人確認をめぐる要請が厳しさを増す中、他の金融機関が同様の仕組みをどう検討していくかも注目される。