NECは11月25日、防衛分野におけるスタートアップ連携を推進するプログラム「NEC X - JAPAN Edition - for Defense Tech」を立ち上げたと発表した。第1弾として、無人航空機（UAV）を活用した通信ネットワークの実証研究に向け、スタートアップ企業などを対象とする技術公募を開始する。

無人機と携帯無線機を結ぶ通信経路を構築

今回の公募は、NECが防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所から受注した実証型ブレークスルー研究「3次元メッシュネットワークの研究」の一環として実施するもの。スタートアップ企業などが持つ先端科学技術を防衛分野で活用することを目指す。

実証研究では、陸上部隊の末端ユーザーが携行する無線機と、通信機能を備えたUAVを連携させる。障害物の多い陸上の通信環境でも、携帯無線機と無人機の間に通信経路を構築し、位置情報や映像などを共有できるネットワークの実証に取り組む。携帯無線機とUAVには、NECが自社開発した通信機を使用する予定だ。

研究の概要

また、将来的な高高度プラットフォームなどの活用を見据え、複数の空中通信ノードを連携させた広域・多層型ネットワークへの発展可能性も検討する。高高度プラットフォームとは、無人航空機などを成層圏に長時間滞空させ、通信中継や基地局として活用する仕組みを指す。

公募テーマとしては、「高高度中継プラットフォームの活用を想定した運用検討」と「配置計画及び通信監視するための電波伝搬シミュレーション・3D可視化」の2件が挙げられている。

12月下旬に採択企業を決定

「NEC X - JAPAN Edition - for Defense Tech」は、NECが米国シリコンバレーで展開するスタートアップスタジオ「NEC X」で培った事業創出の経験やノウハウを活用するプログラムである。NECが持つ通信・ネットワーク技術をはじめとする防衛分野の知見と、スタートアップ企業などが持つAI、IoT、ドローンなどの専門性を組み合わせ、新たな価値の創出を目指す。

パートナー企業の公募期間は、2026年11月25日から12月11日まで。12月14日に実施予定のピッチコンテストを経て、12月下旬に採択企業を決定するとしている。

NECによると、無人機を通信中継ノードとして活用する技術は、防衛分野に加え、災害によって通信インフラが被災した地域や、通信環境の整備が難しい山間部・離島などにおける通信確保、広域監視、インフラ点検への展開が期待されるという。