NTTドコモビジネスXは11月25日、「ビジネスメッセージング実態調査」の結果を発表した。従業員数300人以上の企業に勤務し、一般消費者向けのコンタクトツールの導入・運用・改善に関わる440人を対象に、9月4日～8日にオンラインで調査した。

メール、SMS、アプリのプッシュ通知、LINE公式アカウントのいずれかを利用する393人に課題を尋ねたところ、「なりすましや詐欺への警戒から、正規の案内であっても顧客にスルーやブロックをされている」について、50.1%が「課題である」または「やや課題である」と回答した。

到達率より「反応率の低迷」が大きな課題に

6つの課題で最も回答が多かったのは「テキストのみの案内では魅力が伝わりづらく、他の通知にも埋もれて反応率が低迷している」で64.6%だった。次いで「既読状況が把握できず、電話確認や再送などのフォロー業務に手間がかかる」が52.7%、「事前のアカウント登録やアプリのインストールなど、受け手側の利用ハードルが高い」が52.4%だった。

一方、「メッセージの到達率が低く、顧客に必要な情報が届かないことによる機会損失やトラブル」は44.8%だった。同調査では、メッセージが単に届くかだけでなく、届いたメッセージが読まれ、反応につながるかを課題と認識する担当者が一定数いることが示された。

新たなコミュニケーションツールを導入する際に重視する項目では、「費用対効果の明確さ・可視化のしやすさ」が50.2%、「セキュリティ・なりすまし対策の強固さ」が48.6%となった。画像や動画、ボタンなどの「リッチコンテンツへの対応」は21.4%だった。

RCS、説明後は60.9%が「魅力を感じる」

調査では、電話番号を使って企業から消費者へメッセージを送信できるRCS（Rich Communication Services）についても尋ねた。

説明を示す前の段階では、RCSを「知らない」と回答した人が46.8%を占め、「内容や詳細までよく知っている」は12.0%だった。

その後、RCSの特徴を説明した上で評価を尋ねると、「非常に魅力を感じる」が16.6%、「やや魅力を感じる」が44.3%となり、合計60.9%が魅力を感じると答えた。選定・決裁者119人では、この割合が76.5%だった。

個別の特徴では、企業公式であることを示す「認証バッジ（なりすまし防止）」が65.5%で最多となった。「高い到達率・開封率」が61.8%、「低い利用ハードル」が60.9%、「シームレスな体験」が59.5%、「リッチで直感的な表現」が57.5%と続いた。

RCSを利用するとした場合の用途では、「予約・注文完了や重要なお知らせの確実な通知」が44.5%で最も多かった。「本人確認・決済・再配達など各種手続きやリマインドの完結」と「キャンペーン案内やカート落ちリマインドなどの販促活動」が、それぞれ43.0%だった。