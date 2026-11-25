日本製鉄は11月24日、鹿島アントラーズの「クラブ創設35周年記念マッチ」に協賛し、冠試合「日本製鉄スペシャルマッチ ～世界は鉄でできている。～」を開催すると発表した。12月19日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる東京ヴェルディ戦で、来場者への限定グッズの配布や公式Xでのプレゼントキャンペーンも実施する。

日本製鉄スペシャルマッチ ～世界は鉄でできている。～

対象試合は「2026／27明治安田J1リーグ」第20節の東京ヴェルディ戦。12:00に開場し、15:00にキックオフする予定だ。

当日は来場者先着15,000人に、オリジナル缶マグネット（2種類、各7,500個）を入場時に各ゲートで無料配布する。なくなり次第終了となる。缶マグネットに「当たりシール」が入っていた人には、200人限定でオリジナルブランケットをプレゼントする。引き換え場所は1F W102（メインスタンド側）のブース。

このほか、会場周辺へののぼりの掲示や、コンコースおよび大型ビジョンでの同社CMの放映、試合開始前のセレモニーなどを予定している。

日本製鉄スペシャルマッチののぼり

また、冠試合の開催を記念し、11月24日11:00から11月30日23:59まで、Xでプレゼントキャンペーンを実施する。日本製鉄の公式Xアカウント（@nipponsteel）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選で10人に「鹿島アントラーズクラブ創設35周年記念ユニフォーム」を贈る。

冠試合の開催を記念した公式Xでのプレゼントキャンペーン

抽選で10人に贈る鹿島アントラーズクラブ創設35周年記念ユニフォーム

日本製鉄は鹿島アントラーズのクラブオフィシャルパートナーを務めている。同クラブの本拠地に製鉄所の拠点を持つ企業として、今後もクラブを支えていく考えだ。