2026年の引退興行で東京ドームを満員に

当社の観客動員はコロナ禍で一旦落ち込みましたが、現在の事業環境は堅調です。2026年1月に東京ドームで開催した私の引退興行は超満員になり、その際にはかつてプロレスを見ていたファンの方々が戻ってきてくれました。この時に今の現役トップ選手を見てもらうことができ、かつてのファンと今のレスラーをつなぐことができたことに価値があったと考えています。

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東京ドームを満員にするというのが私の現役時代の目標でしたから、最後の最後に達成できて悔いなくやり切ったという感覚があり、今は100％社長業に集中できています。社長としては、どうしたら社員が自分の部署で輝くことができるかという視点で、その能力を引き出すことを意識しています。その結果、数字は後からついてくると考えているんです。

興行で日本全国を回っていますが、盛り上がらない地域はないというくらいの反応をいただいています。プロレスのお客様は男女比が五分五分に近いのがいい点だと思っています。さらに今、ファンの方が結婚してファミリーになった層の観戦も全国で増えています。

2026年6月、当社の親会社がテレビ朝日、パートナー企業がサイバーエージェントになりました。この体制によって今後、選手の露出増による知名度向上と、集客の増加が期待できます。テレビ朝日による地上波放送もファンの方々に喜んでいただいていますし、新たなファン層の獲得につながると思います。

また、サイバーエージェントの動画配信サービス「ABEMA」では大会の中継等も始まっており、今後さらなる連携も検討しています。若年層へのアプローチが進むことが期待されます。

ありがたいことに、テレビ朝日、サイバーエージェントは当社を盛り上げようと一枚岩になってくれていますから、一緒にプロレスを盛り上げていきたいです。

ファン目線を大事にして多くのファンに届けていく

2027年、当社は創業55周年を迎えます。そのスタートを飾る1月4日開催の東京ドーム大会は集客も含めて勝負だと思っています。20代、30代の選手が多い状況になっていますが、さらにもう一歩、知名度を上げたいと思っていたところに、テレビ朝日、サイバーエージェントとの連携のタイミングで露出が増えていますから、プロレスを知らない方にもプロレスが届くイメージができています。

人気が出る状況の前に、試合が面白い、魅力的な選手がいるというセットアップができています。テレビ、動画で試合を配信していただき、それが日本全国に広がり、プロレスが盛り上がっている状況が出来上がったら、その盛り上がりが東京ドームに全て戻ってくるというイメージです。

私自身、子供の頃からプロレスファンでしたから、ファンの目線というものは持ち続けたいと思っています。こんな試合が見たい、こんなグッズが欲しいという思いを社員みんなと共有して、いろいろな世代、多くのファンに楽しんでもらえる新日本プロレスにしていきたいです。

期待されるというのは選手としての喜びでしたから、今度は社長としてファンの皆さんの期待に応えていきます。