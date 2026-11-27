エヌビディアの「錬金術」に目詰まりか？

「世界経済の先行き、株価にはリスクが高まっている」――。こう指摘するのは、ABC経済研究所代表エコノミストの熊野英生氏。

今、世界の市場関係者が注視しているのはエヌビディアCEOのジェンスン・ファン氏の辞任で、同社の関連取引が世界の株価暴落の引き金を引かないか？ ということ。

これによってAI需要が低下したら、エヌビディアの資金の流れに目詰まりが生じる恐れがある。エヌビディアを中心にイーロン・マスク氏の「xAI」やアマゾンなどの巨大ハイテク企業は、SPV（特別目的会社）でAI半導体（GPU）の購入資金を調達することで、企業のバランスシートから負債を切り離すというスキームで投資を進めてきた。

GPUを担保に融資を行っているため、需要が落ち、ユーザーの稼働率が落ちたら、この損失がエヌビディアに跳ね返ってくる。かねてから、これらのスキームに対しては「錬金術」、「循環取引に近いのではないか」という疑念の声が出ていた。そのため市場関係者は「リーマンショック級のショックになる恐れもある」と警戒を強める。

不安要素がある中、経済を悪化させないために必要なのは「イラン戦争の収束」と熊野氏。議会が民主党優位になれば、トランプ政権に対して戦争収束に向けた圧力を強める可能性が高い。収束すれば原油価格が下落し、過度なインフレ圧力が和らぐことが期待される。FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げも年明け停止の可能性も出る。

AIバブルの崩壊も、折からのサイバー攻撃を受けたセキュリティ需要によって回避できる可能性も出てくる。世界経済の危機回避に向けて、ギリギリの対応が続く。 （「財界」12月9日号より）

日本企業のAI活用の現状は？ 【 答える人 】日本アイ・ビー・エム 竹田千恵・理事