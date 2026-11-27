Microsoftは2026年11月、公式ドキュメント「Deprecated features for Windows client」を更新し、Windowsの非推奨機能に2つの項目を追加した。

今回対象となったのは、Windows版のMicrosoft Family SafetyアプリとBluetooth経由のメディア転送プロトコル(MTP: Media Transfer Protocol)だ。

Windows版のFamily Safetyアプリ、2027年後半に削除へ

MicrosoftはWindows版のMicrosoft Family Safetyアプリを廃止する。ただし、Family Safetyサービス自体が終了するわけではない。利用者は引き続き、モバイルアプリまたはWebポータルから各種機能を利用できる。

Windows版アプリの廃止スケジュールは次のとおり。

2026年11月：Windows版アプリの廃止を発表

2026年11月～2027年後半：モバイルアプリまたはWebポータルへの移行期間

2027年後半：Windows版アプリを削除

Bluetooth経由のMTPが非推奨に、USB経由は引き続き利用可能

Bluetooth経由のメディア転送プロトコル(MTP)も非推奨となり、将来的に削除される可能性がある。MTPは、スマートフォンやデジタルカメラ、携帯型メディアプレーヤーなどに保存されたコンテンツをWindowsから管理するための通信プロトコルだ。ファイル転送に加え、メディアのメタデータ取得やメディアライブラリーの同期にも対応する。

今回の非推奨化の対象はBluetooth経由のMTPであり、Bluetoothによるファイル転送機能全般が対象となるわけではない。Windows 11のBluetoothファイル転送ウィザードはMTPではなく、Object Push Profile(OPP)を使用している。そのため、Bluetoothによるファイルの送受信は従来どおり利用できる。一方、MTPに依存してファイル管理やメディア同期を行う携帯機器の利用者は、機能の削除後に影響を受ける。

MicrosoftはBluetooth経由のMTPを利用しているユーザーに対し、USB経由のMTPへの移行を推奨している。USB経由のMTPは引き続きサポートされる。なお、Bluetooth経由のMTPの具体的な削除時期は明らかになっていない。

今回の非推奨化の対象ではないWindows 11のBluetoothファイル転送機能