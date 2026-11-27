Googleはこのほど、Automate Mac tasks with Gemini computer useにおいて、Mac版Geminiアプリにコンピュータ操作機能「Computer Use」を追加したと発表した。自然言語の指示に基づき、アプリケーションやファイル、Webサイトを横断する複数段階の作業を自動化する。処理はバックグラウンドで実行されるため、利用者は別の作業を続けることができる。

新機能は、クリックや文字入力、メニューの選択、フォームへの入力など、従来は利用者が手作業で行っていたパソコンの操作をGeminiが代行するもの。複数のアプリケーションにまたがる定型業務の効率化につながるという。

AIがバックグラウンドで作業 アクセス制限や事前承認にも対応

今回のアップデートにより、GeminiはMacにインストールされているアプリの操作に加え、Webサイトの閲覧やローカルに保存されたファイル、フォルダーの操作にも対応する。利用者が自然言語で指示を出すと、Geminiアプリのチャット画面にライブプレビューが表示され、利用者が操作するメイン画面とは独立したバックグラウンド環境で作業が実行される。

Geminiが作業を進めている間も、利用者はメイン画面を自由に操作できる。AIに作業を任せながら、文書作成やデザイン、通話など、別の作業を進めることが可能だ。

安全性とプライバシーに配慮し、Geminiがアクセスできるアプリケーションは利用者自身が選択できる。実行中の操作はライブプレビューで確認でき、必要に応じていつでも作業を一時停止できる。また、重要な操作については実行前に利用者の承認を求める仕組みを備える。AIに作業を委ねながらも、利用者が進行状況を把握し、必要に応じて介入できる設計となっている。

画像編集やフォーム入力、プレゼン資料の作成を自動化

Googleは、新機能の活用例を4つ紹介した。クリエイティブ業務では、画像編集ソフトを使った複数の写真の一括カラー調整や、複雑な3Dシーンの構築を挙げた。

書類処理では、ローカルに保存されたPDFから重量、寸法、住所などの情報を抽出し、配送見積もりフォームに自動入力する例を紹介した。手作業による転記の負担を軽減できる。

プレゼンテーション資料の作成では、複数地域のダッシュボードから数値データやスクリーンショットを取得し、Googleスライドで資料を作成する。販売業務では、ローカルフォルダー内の衣類の写真を分析し、販売価格の調査や商品情報の記録、再販プラットフォームへの出品準備までを行う。

米国で新機能の提供開始、日本への展開は未発表

新機能は米国の英語ユーザーを対象に提供が開始された。日本を含む他の地域や言語への対応時期は明らかにされていない。

利用には、Apple Siliconを搭載したMac（macOS Sequoia 15.0以降）が必要となる。対象は、Google AI Plus、Pro、Ultraのいずれかに加入している18歳以上の個人用Googleアカウントの利用者。

提供条件は重要なので、段落を分けて読みやすくした。なお、今回は原稿に記載された条件を前提に文章を整理している。