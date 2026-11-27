Neowinは2026年11月24日(現地時間)、「Asus: Budget laptops may ship with 8GB of RAM, as Windows 11 performance is "acceptable" - Neowin」において、ASUSがメモリ価格の高騰を受け、低価格帯ノートPCの標準メモリ容量を従来の16GBから8GBに引き下げる可能性を伝えた。

AI需要の拡大によってメモリサプライヤーが対応に苦慮する中、メモリ不足と価格上昇がPCメーカーの製品開発や販売戦略に影響を及ぼしている。

メモリ価格高騰、ASUSが低価格ノートPCの仕様変更を検討

ASUSがこうした可能性に言及したのは、11月12日に開催した2026年第3四半期決算説明会だ。決算説明会で、2025年後半にメモリを戦略的に調達することで、調達コストの上昇を抑えてきたと説明。しかし、PCの販売価格が上昇したことで、消費者が購入を先送りするなど、需要の減退が顕在化しているという。 同社の共同最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)を務めるS.Y. Hsu氏は、メモリ価格の上昇分を製品の店頭価格に転嫁することは難しいとの認識を示した。とくに中価格帯および低価格帯の顧客は、メモリ価格の上昇を受け入れることができないと述べている。

一方、これら価格帯の製品では、メモリ搭載量を減らせると述べ、8GBに移行する可能性を示唆した。これは製品全体の価格上昇を避け、低価格帯の製品を維持する対応となる。

その一方で、高価格帯のAI PCでは、128GBのメモリを搭載する製品も好調に売れているという。同社は価格帯によってメモリ価格の上昇に対する顧客の反応が異なることから、製品の仕様や価格設定を柔軟に変更する考えだ。

MicrosoftとASUS、メモリ8GB環境でWindows 11を最適化

続けてHsu氏は、8GBへの容量削減が現実的な選択肢になる理由として、Microsoftとの協力に言及した。現在、Microsoftは8GB搭載PCを対象に、Windows 11の最適化を進めている。ASUSもこの取り組みに参加しており、同社は8GBのメモリでも「許容できる使用体験」が得られることを確認したと説明した。

Hsu氏によると、従来の16GBという仕様はユーザー体験を確保するためのものだったが、MicrosoftによるOSの調整により、8GBのメモリでも許容できる使用体験が得られるようになったという。加えてNeowinの記者は、ブラックフライデー向けのPCプランにも8GBモデルが含まれると指摘し、ASUSに限らず業界全体が8GB搭載PCを低価格帯の中心に据えつつあるとの認識を示した。

ASUSは長年にわたり中・低価格帯で16GBを採用し、コストパフォーマンスに優れる製品を提供してきた。しかしながら、今後は8GB構成に戻る可能性が出ている。

AI需要でサーバ売上高は倍増、メモリ高騰はPC市場にも影響

ASUSの2026年第3四半期決算資料によると、同四半期のPC売上高は前年同期比25%増、サーバ売上高は同100%増となった。第4四半期については、PC売上高が前四半期比15%減、サーバ売上高が同100%増となる見通しを示している。

ASUS第4四半期事業見通し 出典：ASUS

AI需要の拡大がサーバ事業の成長を後押しする一方、メモリ価格の高騰はPCの販売価格や製品仕様にも影響を及ぼしつつある。

企業のPC調達においても、今後は価格動向に加え、複数の業務アプリケーションの同時利用などを想定し、実際の業務に必要なメモリ容量を見極めることが重要になる。