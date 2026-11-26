大和総研は11月26日、Sovabluが提供するAI活用型開発プラットフォーム「Sovablu」を用いた業務アプリケーションのモダナイズ支援を開始すると発表した。現行資産の解析・可視化から、モダナイズ方針の策定、アプリケーション開発、モダナイズ後の内製化までを支援する。

AIで画面や業務ロジック、帳票などの生成を支援

Sovabluは、主に利用者との接点を担うSoE（System of Engagement）領域の業務アプリケーションを対象としたクラウド型の開発プラットフォーム。既存システムのソースコードや設計ドキュメントを基に、AIを活用して画面やデータモデル、業務ロジック、帳票などの生成を支援する。

生成した実装と要件の記述を一体で管理し、要件の変更をアプリケーションに反映できる仕組みも備える。コードを直接記述・改修する開発から、要件を起点として実装につなげる開発へ転換し、継続的に改修・改善してもシステムの仕様を把握しやすい状態の維持を目指す。

長期間運用されてきた業務システムでは、開発言語や実行環境のサポート終了、開発担当者の退職や異動などにより、構造や仕様の把握が難しくなる場合がある。また、サポートが終了したOSやミドルウェア、オープンソースソフトウエアを使い続けると、セキュリティ更新を受けられず、脆弱性を突いたサイバー攻撃のリスクが高まる。

モダナイズを進めるには、現行資産を可視化し、継続利用、改修、移行、廃止などの方針を判断する必要がある。モダナイズ後も業務や環境の変化に対応できるよう、継続的に改修・改善できる仕組みが求められるという。

現行資産の可視化から移行後の内製化まで支援

今回の支援では、まず現行システムの構造や処理内容、モジュールとデータの依存関係を解析し、資産の全体像を可視化する。その結果を踏まえ、既存資産を継続利用するか、改修・移行・廃止するかといったモダナイズ方針の検討を支援する。

この工程には、大和総研がシステムモダナイズ支援ソリューション「Smartrans」とデータ活用支援ソリューション「Smartrek」の提供を通じて蓄積した、基幹系システムや分析資産の解析・可視化に関する知見を用いる。

続いて、策定した方針に基づいて現行システムと業務要件を整理し、Sovabluを使った要件駆動型のアプリケーション開発を支援する。モダナイズ後は、顧客が業務の変化に合わせて自らシステムを改修・改善できる状態を目指し、導入後も伴走して内製化を支援する。

大和総研はこれまで、自社の業務システムにSovabluを適用し、開発・運用に関する知見を蓄積してきた。今後は、顧客の現行資産や業務特性を踏まえて、Sovabluの適用可否や対象範囲を見定め、それぞれの状況に応じたモダナイズを提案するとしている。

さらに、基幹業務の記録を担うSoR（System of Record）領域のSmartrans、データの集計・分析を担うSoI（System of Insight）領域のSmartrekと組み合わせる。現行資産の可視化を起点に、基幹系システムのモダナイズからデータ活用、業務アプリケーションの開発・運用・改善までを一貫して支援するという。