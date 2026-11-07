BetaNewsは2026年11月2日(現地時間)、「Microsoft has no plans to make the Windows 11 taskbar draggable - BetaNews」において、Windows 11のタスクバーをドラッグ操作で移動する機能は導入の見込みがないと伝えた。

Microsoftは2026年、Windows 11のタスクバーを画面の上下左右に配置できる機能を導入した。位置の変更は設定アプリから行う方式で、Windows 10まで利用できたドラッグ操作による移動には対応していない。

この決定に対してBetaNewsはドラッグ操作を多数のユーザーが望んでいると指摘。しかし、MicrosoftのWindowsデザインバイスプレジデントを務めるDiego Baca氏は、意図的な設計上の決定だとXに投稿し、現時点で導入する意思がないことを明らかにした。

Windows 11の設定画面からタスクバーの配置を変更できる（出典：Microsoft）

Windows 10では誤操作が多発、ロック機能にも課題

Baca氏によると、Windows 10ではタスクバーのドラッグ機能を実装したことによって、ユーザーの誤操作が相当数発生したという。Microsoftはこうした経験を踏まえ、Windows 11では導入を見送ったと説明した。

一方で、Baca氏は将来導入する可能性について「絶対にないとは言っていない」と述べ、再考の余地に言及した。同社はテレメトリー、フィードバックHub、ソーシャルメディアなどを通じて利用者の意見を継続的に収集している。寄せられた意見は、デザインや製品開発上の優先事項と照らし合わせて評価され、基準を満たせば方針を改める可能性がある。

すでに利用者からは、タスクバーの誤操作を防ぐために、ロックとロック解除を切り替える設定を追加すればよいとの提案が出ている。しかし、同氏はこの方法にも課題があると指摘した。

ロックを導入するとタスクバーを移動するたびに解除する必要が生じ、これを煩わしいと感じるユーザーから苦情が寄せられ、全員が満足する解決には至らないとの主張だ。実装方法によっては、タスクバー上のアイコンの並べ替えやシステムトレイ内の項目の移動など、日常的に使われる操作にも影響する可能性がある。

Baca氏は、Windowsが10億人を超える利用者に使われる複雑なシステムだと指摘した。個別の機能だけを見れば簡単に解決できそうな問題でも、実際の設計では「考慮すべきトレードオフ」が伴うと述べ、どこかで妥協が必要としている。

Baca氏は、タスクバーのドラッグ操作を将来導入する可能性については否定しておらず、利用者のフィードバックを踏まえて設計を見直す余地があるとしている。ただし、現時点で導入の予定は明らかにしていない。