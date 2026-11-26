Microsoftは11月17日（米国時間）、年次イベント「Microsoft Ignite 2026」で、法人向けブラウザ「Edge for Business」のAI関連機能の拡充を発表した。AIエージェントによる複数のWebサイトにまたがる作業の自動化や、ブラウザ上の操作手順の記録・再利用、自然言語によるWebページのカスタマイズなどに対応する。他社製AIエージェントを含めた管理機能の強化も進める。

公式発表：Edge for Business becomes the most used enterprise browser and unveils Ignite 2026 innovations

Copilot Coworkを統合、ブラウザの操作手順も記録・再利用

今回の発表の柱となるのが、Copilot CoworkのEdgeへの統合だ。利用者はサイドバーからCopilotに指示を出し、Webサイトへのアクセスを許可することで、複数ページにまたがるタスクを実行できる。

作業の自動化を支援する機能として、「スキルレコーダー(Skills Recorder)」も登場した。利用者がブラウザ上で作業する様子を記録し、その手順をCopilot Coworkのスキルに変換できる。スキルの承認および保存後は、スキルの実行を依頼することで記録済みの手順に従った処理が実行される仕組みだ。

セキュリティ面では、Copilot Coworkはユーザーの既存のアクセス権限や組織のポリシーに従って動作する。ログインや決済が必要な場合はユーザーに操作を引き継ぎ、機密性の高い操作を実行する前には確認を求める。ユーザーはAIエージェントの動作を監視し、必要に応じて停止することもできる。

自然言語でWebページをカスタマイズ、複数タブの情報も整理

Webページのカスタマイズ機能「Remix」も追加された。利用者は自然言語でCopilotに指示するだけで、コードを記述することなくWebページの要素や外観を変更できる。変更内容はローカルに保存され、次回の訪問時にもカスタマイズした状態を維持する。変更は元のWebサイトには影響しない。元の表示に戻したい場合は、アドレスバー横のアイコンから変更をオフに切り替える。

情報整理の機能としては、「インタラクティブな概要(Interactive Brief)」が加わる。開いている複数のタブからCopilotが情報を収集し、対話型ページにまとめる。作成したページは他者との共有にも対応する。

他社製AIエージェントも管理対象に

さらに、Microsoftは他社製AIエージェントも対象とした管理型エージェントブラウジング機能を提供する。AIエージェントがブラウザを利用する際にEdge for Businessを使用するよう管理者が制御できる。各エージェントは個別のMicrosoft EntraエージェントIDを持つ専用ウィンドウで動作し、ユーザーの既存のアクセス権限や組織のポリシーに従う。

将来的には、Agent 365を通じたブラウザ上のAIエージェントの一元管理や、未承認のエージェントのブロック、リスクのあるエージェントの隔離、Microsoft Entraのログによる操作履歴の確認などにも対応する方針だ。

各機能の提供状況は？ライセンスやコスト管理にも注意

Copilot Coworkのエージェント型ブラウジングとRemixは一般提供を開始した。スキルレコーダーとインタラクティブな概要は2026年末までにプレビュー版の提供を予定している。Copilot Coworkのエージェント型ブラウジングとRemixは一般提供が開始されている。スキルレコーダーとインタラクティブな概要は2026年末までにプレビュー版の提供を予定している。管理型エージェントブラウジングはプレビュー版が提供されている。

利用にはライセンス上の条件がある。Copilot Cowork、スキルレコーダー、インタラクティブな概要には、「従量課金(usage-based billing)」を有効にしたMicrosoft 365 Copilotが必要となる。管理型エージェントブラウジングにはMicrosoft 365 E5が求められる。

Microsoftは、AIエージェントが主要なWebサイト上で作業を実行する際の処理の最適化にも取り組んでいる。初期段階の社内テストでは、トークン使用量が平均30%減少したという。

AIエージェントによる作業の自動化は業務効率化につながる一方、従量課金によるコストの増加や、AIエージェントによる社内データへのアクセスなど、新たな管理上の課題も生じる。

導入を検討する企業のIT管理者は、各機能の提供状況やライセンス条件に加え、AIエージェントに許可する操作の範囲、既存のセキュリティポリシーの適用状況、利用量に応じたコストを確認しておくことが望ましい。