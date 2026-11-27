Microsoftは11月17日から20日（現地時間）にかけて開催した年次イベント「Ignite 2026」のセッション「Raising the Bar for Windows Quality: Built with Your Feedback」で、Windows 11の品質向上に向けた取り組みとその成果を紹介した。

同社は2026年1月以降、パフォーマンス、信頼性、使い勝手の3つを軸にWindows 11の改善を進めてきた。中でも、メモリ使用量の削減は重点施策の一つに位置付けられている。

メモリ価格の高騰を背景にWindows 11を最適化

MicrosoftでOSの中核部分の開発を担当するコーポレートバイスプレジデントのIan LeGrow氏は、PCの応答性を維持するために、企業が調達するPCの標準スペックを引き上げざるを得なくなっているという顧客の声を紹介した。

メモリ価格の高騰により、搭載するメモリ容量の増加はPCの調達コストに直結する。そこで同社は、ハードウェアのスペックを引き上げることなく、既存のPCの性能を改善する取り組みを進めてきた。特に、8GBおよび16GBのメモリを搭載するPCに重点を置いている。

具体的には、不要なコンポーネントの読み込みを回避するほか、同一または類似のフレームワークを使用するコンポーネント間でメモリを共有することで、Windows自体のメモリ使用量を削減した。

また、メモリ管理の仕組みも見直した。ユーザーが必要とするデータをあらかじめメモリに保持するほか、ストレージとメモリ間のデータ転送やメモリ圧縮に関するアルゴリズムを改善し、アプリの起動や操作時の応答性を高めている。

同社は11月3日付の公式ブログでも、8GBのメモリを搭載するPCを対象とした性能改善の取り組みについて紹介している。

Microsoft 365やバックグラウンドサービスのメモリ使用量を削減

MicrosoftはWindows本体だけでなく、自社アプリやバックグラウンドサービスの最適化も進めている。

Microsoft 365では、Excel、Outlook、PowerPoint、Wordの4つのアプリで、コミット済みメモリを合計で最大360MB削減した。Microsoft Defender、Microsoft Purview、OneDriveのバックグラウンドサービスでも、合計で最大550MB削減したという。

Microsoft Teamsでは起動が最大20%高速化したほか、スペックの低いPCでは効率モードをデフォルトで有効にすることで、ビデオ通話時の負荷を抑える。

Microsoft Edgeでは起動が最大33%高速化した。加えて、非アクティブなタブを15分でスリープ状態に移行させることで、多数のタブを開いた状態でもメモリ使用量を抑えられるようにした。

Microsoft製アプリとバックグラウンドサービスの最適化による改善効果 出典：Microsoft

マルチタスクは最大40%高速化

こうした取り組みの結果、Microsoftは以下の性能改善を実現したとしている。

アプリやブラウザのタブを切り替えるなどのマルチタスクが最大40%高速化

検索、スタートメニュー、エクスプローラーなどの応答性が最大20%向上

8GBのメモリを搭載するPCにおけるOfficeの生産性ベンチマークのスコアが最大10%向上

Windows 11のパフォーマンス改善の成果 出典：Microsoft

同セッションでは、16GBのメモリを搭載する同一仕様のPCを使い、2026年1月と10月のWindows 11のビルドを比較するデモも披露された。

検証では、Teamsのビデオ通話を模擬しながら、バックグラウンドで4K動画を再生。さらにEdgeで20個のタブを開き、Outlookや大容量ファイルを扱うMicrosoft 365アプリを操作した。PCはMicrosoft Entraに参加し、Defender、Purview、Sophosのセキュリティソフトウェアも有効にしていた。

その結果、10月のビルドは1月のビルドと比べ、約21%高速に処理を完了した。ただし、公開されたデモは30秒間の作業を対象とした一例であり、実際の性能改善の度合いは利用環境によって異なる。

企業のPC調達にも影響、最新版での性能検証を推奨

Windowsの商用顧客との連携を担当するコーポレートバイスプレジデントのRobin Seiler氏は、8GB搭載PCを対象とした最適化は、より多くのメモリを搭載するPCにも効果が及ぶと説明した。

同氏は企業のIT管理者に対し、次に調達するPCのメモリ容量などの仕様を決定する前に、最新版のWindows 11で性能を検証するよう呼びかけた。必要以上に高いスペックのPCを調達することで、余分なコストが発生するのを防ぐ狙いがある。

また、Microsoftは企業が保有するPCのうち、実際の業務環境を反映した約10%の端末を対象に、最新の更新プログラムを試験導入することを推奨している。

Microsoftが企業のIT管理者に推奨する取り組み 出典：Microsoft