北海道の空の玄関口・新千歳空港。10月16日から18日までの3日間、空港のメイン空間ともいえる国内線ターミナル2F「センタープラザ」にて「しりべし魅力発信フェア in 新千歳空港」が開催された。

主催は北海道電力(以下、ほくでん)と北海道エアポート。後志観光連盟と後志管内の20市町村が連携し、地域の特産品や観光の魅力を発信した。

小樽やニセコ、余市をはじめ、隠れた名所が点在する「後志エリア」。会場のにぎわいから、注目の特産品や迫力あるイマーシブ映像まで、フェアの模様を現地からレポートする。

新千歳空港 国内線ターミナル2F「センタープラザ」で開催された「しりべし魅力発信フェア」

そもそも「後志」ってどこ? 読み方から深まる地域の魅力

「『ごし』……ですか?」「『うしろし』?」。イベント会場で来場者からそんな声が聞こえてきた。「後志」は、「しりべし」と読む。北海道西部に位置し、羊蹄山を囲む雄大な山々から日本海に面した美しい海岸線まで、変化に富んだ豊かな自然と食文化に恵まれた地域だ。

「後志地域は、小樽の歴史的な街並みやニセコの国際的なリゾートといった認知度の高いエリアだけでなく、実は魅力的な20の市町村が集まっています。しかし、地域ごとの特色ある食や観光資源には、まだまだ知られていない素晴らしいものがたくさんあります」。そう語るのは、後志総合振興局の坂口大晃氏だ。

今回のフェアは、新千歳空港という絶好のロケーションを活用し、道内外・海外からの来訪者に後志の奥深い魅力をまるごと体験してもらおうと企画された。準備期間は約1年。地域一体となって作り上げられた一大プロモーションである。

視界360度＋天井まで!「イマーシブ空間」で後志を全身で旅する

今回のイベントで特に大きな話題を呼んでいたのが、ほくでんが手掛けた「イマーシブ(没入型)空間」の映像体験コーナーだ。

専用の展示空間に入ると、正面・左右、そして天井にまで後志20市町村の美しくダイナミックな映像が広がる。積丹ブルーの澄み切った海、雄大な羊蹄山の勇姿、ルスツの絶叫マシン体験などなど……。ほくでんスタッフが自ら各市町村を足繁く訪れ、撮影した映像は迫力満点だ。

体験した来場者からは、「まるで本当に現地に立っているような臨場感!」「映像がとても美しく、思わず吸い込まれそうになった」「次の北海道旅行は、絶対に後志エリアをドライブしたい!」といった感動の声が寄せられていた。

特産品ブースの賑わい! 注目のストーリーが詰まったこだわり品

フェアでは、後志管内20市町村の観光・食・文化などの魅力を、イマーシブ空間映像やパンフレットなどを通じて幅広く紹介した。取材日の18日には、14市町村が出展し、水産加工品や採れたて果実、極上スイーツなどが並び、普段は現地でしか手に入らないレアな逸品までが一堂に会した。まずは3ブースをピックアップして紹介。

泊村：村内限定のパリパリあわび最中と絶品サーモン

美しい景観が広がり、水産業が盛んな泊村。ブースには村内で採れた3種類の天然ハチミツや、最中の皮とあんが別々になった、パリパリの食感が楽しめるアワビ形の自家製最中が登場。普段は村内限定販売という貴重な商品だ。さらに、沖合の海上で養殖されたサーモンの加工品(80g・600円)など、「天然ものや限定品がお得に買える」と来場者から大好評であった。

黒松内町：開発に2年半! 奇跡の「ホエイキャラメル チーズショコラ」

黒松内町ブースで熱い注目を集めていたのが、10月16日に発売されたばかりの新商品「ホエイキャラメル チーズショコラ」。ジャパンチーズアワード金賞受賞の「トワ・ヴェール」のクリームチーズをパウダー化して生地に練り込み、さらに、チーズづくりの過程で生まれるホエイ(乳清)を、2年半の試行錯誤を経てキャラメルに仕上げた。「思った以上にチーズの風味が濃厚!」「中のキャラメルがポロっと出て驚いた」と絶賛の声が上がっていた。

余市町：フルーツ王国が誇る「旬の味覚」と幅広い特産品

フルーツ王国として名高い余市町ブースでは、観光協会が運営する店舗で人気の商品を厳選して持ち込んだ。今年高騰しているリンゴやその関連商品、さらにはワインや海産物、畜産品まで幅広くラインナップ。仕入れをしっかり確保して提供された果実は、予想以上のペースで飛ぶように売れていた。

福岡から北海道旅行に訪れたというご家族が余市町ブースへ。「たまたま通りかかったら、リンゴの装飾がパッと目に入って。自分たち、リンゴが大好きなんです! 大体リンゴといえば青森のイメージがありますけど、北海道のリンゴもすごく気になって、思わず戻ってきました」と、お母さんが笑顔で答えてくれた。

特産品から観光情報まで! 後志のブースを巡る

会場では、それぞれ独自の工夫と熱量で、地域の魅力をアピールしていた。ここからは、取材日の18日に出展していたその他の自治体ブースを写真で紹介する。

なぜ電力会社が観光プロモーション? ほくでんが目指す地域共創

インフラ企業である北海道電力が、なぜこのような地域の魅力発信イベントを強力に推進しているのだろうか。ほくでんの永井辰哉氏に話を聞いた。

インタビューに応じる北海道電力の永井辰哉氏

「当社は後志地域において、原子力発電や水力発電、再生可能エネルギーの開発など、長年にわたって地域とともに事業を進めてきた深い関わりがあります。電力の安定供給はもちろんですが、発電所や地域の豊かな自然そのものを観光資源・地域の財産として再発見し、地域の付加価値を高めていくことが私たちの使命だと考えています。北海道を基盤とする企業として、地域の皆さまと共に魅力を高め、交流人口を増やしていくことが、巡り巡って地域の活性化と事業基盤の強化につながります。今後もインフラの枠を超えて、地域の明日を照らす取り組みを進めてまいります」。

そうした想いのカタチとして、地域の魅力を届けるオンラインショップ「きらめくストア(KIRA-MAKE STORE)」も運営している。

まだ知らない北海道を探しに、後志へ出かけよう

3日間にわたって開催された「しりべし魅力発信フェア in 新千歳空港」は、大盛況のうちに幕を閉じた。単に特産品を買い求めるだけでなく、作り手の想いに触れ、イマーシブ映像で風景を疑似体験することで、「次はここに行ってみたい!」という新たな旅の目的地が見つかる素晴らしい機会となった。札幌から少し足を延ばせば出会える、美しく豊かな「後志(しりべし)」。皆さんもぜひ、隠れた魅力を探す旅に出かけてみてはいかがだろうか。