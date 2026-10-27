リコーは10月27日、ペロブスカイト太陽電池の量産に向けた生産体制の構築を開始すると発表した。同社の提案が経済産業省の「GXサプライチェーン構築支援事業」に採択されたことを受け、生産拠点の整備を進める。

生産拠点は、子会社のリコーインダストリーが運営する東北事業所（宮城県柴田郡柴田町）内に設ける。2030年までの量産開始を目標とし、年間数百MW規模の生産体制の構築を目指す。将来的にはGW（ギガワット）規模への生産拡大も視野に入れる。

インクジェット技術で製造コストの低減を目指す

ペロブスカイト太陽電池は、薄く、軽量で、曲げられることが特徴の次世代太陽電池。従来のシリコン系太陽電池では設置が難しかった、耐荷重性の低い建物の屋根や壁面などにも設置できるため、太陽光発電の導入場所を広げる技術として期待されている。

一方、本格的な普及には、発電性能や耐久性の向上に加え、品質を安定させながら大量生産する技術の確立や、製造コストの低減が課題となっている。

リコーは、商用・産業印刷事業で培ったインクジェット技術をペロブスカイト太陽電池の製造に応用する。微細な液滴を制御し、必要な場所に必要な量の材料を精密に塗布できることが特徴で、太陽電池を構成するすべての機能層のパターン形成に活用する。

これにより、材料の使用量を効率化するとともに、製造工程を効率化し、生産性の向上と製造コストの低減を目指す。

また、複合機の開発で培った有機感光体技術も活用する。同社は、この技術を起点として有機系太陽電池の研究開発を進めており、そこで蓄積した技術をペロブスカイト太陽電池の性能向上や量産技術の確立につなげる。

研究開発・実証から量産・事業化へ

リコーは2025年9月、インクジェット印刷によるペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた技術開発・実証事業が、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーンイノベーション基金事業に採択された。

今回のGXサプライチェーン構築支援事業への採択を受け、研究開発・実証の段階から量産・事業化に向けた取り組みを進める。

同社は、インクジェット技術を機能性材料の塗布や成膜などに応用する「機能する印刷」の事業化を推進している。ペロブスカイト太陽電池をその具体的な事業の一つと位置付け、新たな成長領域の開拓を目指す。