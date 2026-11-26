トランザクション・メディア・ネットワークス（TMN）は11月26日、同社の電子マネー決済サービスが、Adyen Japanの決済プラットフォームに採用されたと発表した。Adyenのプラットフォームを利用する国内加盟店では、2026年10月からQUICPayの提供が順次始まっており、年内には交通系ICにも対応する予定だという。

Adyenの国内向け電子マネー決済をTMNが支援

Adyenは、各国・地域に根付いた決済慣行に対応する「ハイパーローカル」戦略を推進している。日本市場では、消費者の間で日常的に利用されている電子マネーへの決済ニーズが高いことから、同社の決済プラットフォームにおける電子マネー決済の拡充を決めた。

TMNは、電子マネー決済ゲートウェイを自社で開発・提供している。これまで、決済システムを裏側から支えるホワイトレーベル形式で、多くの事業者にサービスを提供してきた実績を持つ。

今回、同社の電子マネー決済サービスがAdyenの決済プラットフォームに採用されるに至ったのは、TMNの電子マネー決済に関する技術力やシステムの安定性、日本市場での実績が評価されたためだという。

両社は先行してQUICPayの提供を開始しており、2026年内には交通系ICにも対応する予定だ。今後も連携を深め、日本における電子マネー決済の導入を順次拡大していくとしている。