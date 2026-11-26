BS Codeは11月26日、エヌ・デーソフトウェアが提供する介護業務支援ソフト「ほのぼのNEXT」と、介護看護記録請求システム「NASRECO」の連携を同日開始したと発表した。

今回の連携により、「ほのぼのNEXT」を利用する介護事業所は、同ソフトを変更することなく、BS CodeのスマートAIグラス「NASGlass」を利用できる。「NASGlass」で入力した記録は、「NASRECO」を経由して「ほのぼのNEXT」へ連携する。

スマートグラスから介護記録を連携

「NASGlass」は、装着したまま写真撮影や記録、情報確認ができるスマートAIグラスのアプリケーションである。介護職員は両手を使ったケアを続けながら記録を残せるため、記録作業のたびに業務を中断する場面を減らせるとしている。

記録内容は「NASRECO」に集約され、そこから「ほのぼのNEXT」へ連携する。両社は、既存の介護ソフトを維持したままスマートグラスを追加できるため、システムを乗り換える負担や、別のシステムへ記録を転記する作業を抑えられるという。

「NASGlass」は、写真撮影や記録に加え、顔認証による利用者情報の表示、AIによる食事解析、リアルタイム翻訳、インカムなどの機能を備える。2026年3月に提供を開始した。

2026年8月に協業、今回の連携は第1弾

BS Codeとエヌ・デーソフトウェアは2026年8月、スマートグラスやAIを活用したシステム連携に向けた協業を開始した。今回の「ほのぼのNEXT」と「NASRECO」の連携は、その第1弾に当たる。

BS Codeは、厚生労働省の推計として、2040年度に必要な介護職員数は約272万人となり、2022年度の約215万人から約57万人を追加で確保する必要があると説明する。人材確保が難しくなる中、介護記録や転記、帳票作成といった間接業務の軽減を、連携の背景に挙げている。