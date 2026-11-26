スタディポケットは11月26日、学校の会議や研修などを文字起こし・要約する教職員向けの新機能「スタディポケット AI議事録」の提供を開始したと発表した。「スタディポケット for TEACHER」を利用する学校・組織の教職員がブラウザから利用できる。機能は2026年10月から11月にかけて順次提供を開始している。

特徴は、学校で扱う情報の機密性を考慮し、文部科学省のガイドラインを基にした重要性分類の候補提示やアラート機能を搭載した点だ。

録音前に「会議の議事録」「授業の振り返り」「研修の記録」などから用途を選択すると、それぞれの用途に応じた要約を生成する。会議では議題や決定事項、次のアクションを整理し、研修では学びのポイントや授業への活用方法をまとめる。録音済みの音声ファイルから文字起こしすることもできる。

文科省ガイドラインを基に重要性分類候補を表示

AI議事録では、文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に示された情報資産の例を基に、文字起こしした内容から該当項目をAIが選択。「生徒指導」「成績」「健康・相談の記録」「学校運営」などの項目と根拠となった発言を示し、その中で最も高い重要性分類を候補として表示する。

重要性分類の候補、または教員が選択した分類が「Ⅱ以上」の場合にはアラートを表示する。病歴や障害、健康診断などの要配慮個人情報が含まれる可能性がある場合も警告。最終的な重要性分類は候補を参考に教員自身がⅠ～Ⅳから選択する仕組みとなっている。

分類Ⅱ以上などのアラートからは、議事録として残すのに適さない内容が含まれる可能性がある旨を確認できる。必要に応じてWordまたはPDFへ書き出した後、サービス上の議事録を削除することも案内する。

文字起こしは日本リージョン、議事録は国内データセンターに保存

録音中の文字起こしには、音声AIを手掛けるSonioxの日本リージョンを利用する。議事録のタイトル、文字起こし、要約などは日本国内のデータセンターで保存。スタディポケットは、音声や議事録をAIモデルの学習には提供しないとしている。

一方、録音済み音声ファイルの文字起こしや、要約・重要性分類候補の生成には外部AIサービスを利用する。このため、一部の処理や一時的なデータ保持が日本国外のサーバーで行われる場合がある。

議事録の共有範囲は、初期状態では作成者本人のみとなる。保存期間は30日、7日、24時間から選択でき、期間を過ぎた議事録は閲覧できなくなった後、要約画像や共有リンクを含めて削除される。