総合人材サービスを展開するヒューマンリソシアは11月26日、「人材動向レポート2026 ～給与編～」を発表した。

同社によると、日本の一般労働者の平均年収は2021年から5年連続で上昇した。2020年から2025年までの5年間では12.0％増となった。

販売は18.9％増、専門・技術職は10.5％増

職種別に2020年と2025年を比較すると、平均年収の増加率が最も高かったのは販売で18.9％だった。事務が15.9％、生産工程が14.7％で続いた。

一方、専門・技術職は10.5％増で、全職種平均の12.0％を下回った。同社が11月5日に発表した職種別就業者の分析では、専門・技術職の就業者数は10年間で28.3％増加していたという。

職種をさらに細かく見ると、状況は異なる。2025年の労働者数が5万人以上の職種を対象とした小分類では、タクシー運転者の平均年収が5年間で50.5％増加した。その他の経営・金融・保険専門職業従事者は46.6％増、システムコンサルタント・設計者は28.8％増だった。

女性は14.4％増、45～54歳は1桁台の伸び

男女別では、2020年から2025年にかけて男性の平均年収が11.9％増だったのに対し、女性は14.4％増となった。女性の伸び率が男性を2.5ポイント上回った。

職種による違いもみられる。建設・採掘では男性が8.9％増、女性が21.8％増だった。輸送・機械運転では男性が10.6％増、女性が16.3％増となった。一方、専門・技術職では男性が11.1％増、女性が9.9％増だった。

年齢別で最も伸び率が高かったのは60～64歳で17.7％増だった。19歳以下も17.6％増となり、20～24歳は15.2％増、25～29歳は15.1％増だった。

これに対し、45～49歳は9.4％増、50～54歳は7.4％増、55～59歳は9.8％増だった。45～59歳はいずれも全職種平均の12.0％を下回っており、年齢層によっても給与の伸び率に差が生じている。