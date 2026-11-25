日立製作所（以下、日立）と東武鉄道（以下、東武）は11月25日、両社が共同展開する生体認証サービス「SAKULaLa」を活用した顔認証決済の提供を開始したと発表した。導入先は、西日本鉄道が福岡・天神で運営する大型複合施設「ONE FUKUOKA BLDG.（以下、ワンビル）」の114店舗。SAKULaLaを使った顔認証決済としては西日本で初の導入となる。

利用者は決済端末に顔をかざすことで、SAKULaLaに登録したクレジットカードによる支払いと、西鉄ショッピングポイントの獲得を一連の操作で行える。スマートフォンや財布を取り出す必要がないという。利用には事前にSAKULaLaとクレジットカードへの登録が必要で、決済時には登録済みの携帯電話番号も入力する。

既存の決済端末を活用、専用端末の追加を不要に

今回の特徴の1つが、店舗で使用している既存のキャッシュレス決済端末をそのまま活用する点だ。

ワンビルでは、オムロン ソーシアルソリューションズが提供するキャッシュレス決済端末「JET-S eZCATS-100C」が利用されている。この端末にSAKULaLaのアプリケーションをインストールすることで、顔認証決済に対応させた。新たに顔認証専用端末を用意する必要がなく、追加設備にかかる店舗側の負担を抑えながら114店舗への一斉導入を実現したとしている。

従来、ワンビルでは決済と西鉄ショッピングポイントの付与を異なる端末で行っていた。店舗スタッフは決済金額とポイント付与対象金額をそれぞれ入力する必要があり、利用者も決済後にポイントアプリの画面を提示する必要があった。

顔認証決済では、ポイント付与対象金額の入力やポイントアプリ画面の読み取りといった操作を削減する。日立と東武によれば、商品スキャンを除く決済端末の操作開始からポイント付与までの所要時間は、クレジットカードの差し込みによる決済と、スマートフォンのポイントアプリ提示を組み合わせた方法に比べ、約50%短縮するという。

SAKULaLa、登録者は2万5000人超に

SAKULaLaは、生体認証を使ってデジタル空間上に保存された利用者の属性情報にアクセスし、決済やポイント付与、本人確認などを行うサービスである。顔認証のほか、指静脈認証にも対応する。

日立の公開型生体認証基盤（PBI）を適用した「生体認証統合基盤サービス」を利用している。決済だけでなく、ホテルのチェックインや改札への入場、オフィスやスポーツクラブへの入退館などでの利用も想定する。

SAKULaLaは2024年4月に提供を開始した。2026年10月末時点の登録者数は2万5000人を超えるという。日立と東武は今後、今回の導入で得られた店舗スタッフや利用者の声をサービスに反映するとともに、西日本の企業との連携を進める方針だ。