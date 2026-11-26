来年3月から国際園芸博覧会（花博）が開催される予定だ。1000万株の花や緑が植えられ、華やかさを演出する予定だが、9月26日までの期間のため、真夏日の暑熱対策が課題となる。そこで検討されているのが、暑さが和らぐ夜のイベントを充実させることだ。

会場は、全体で100㌶の規模だが、その全体をライトアップすることが計画されているほか、ナイトパレードも予定されている。場内では飲食物の販売も行われるため、夜のパレードを、ビールなどのアルコール類を楽しみながら見学することもできるという。

横浜花博では、楽しむための演出に加え、様々な展示を通じて、現代社会が自然と共生しながら持続的に発展していくことを目指すというメッセージも発信する。

そのため、会場の設営でも、山を切り崩して更地を作ったり、川を埋めて造成を進めるといったことは極力行わず、川や丘といった元の地形を活かした形での整備が進む。加えて、場内の展示では、様々な企業による自然と共生する社会を実現するための多様な技術も紹介される予定だ。

大手ゼネコンも多く出展するが、各社とも個性豊かな木造の建築物を用意しており、会場の様子を通じて「木」を重視した未来の都市の姿が想像できる演出が行われるという。

また、真夏日にも快適に過ごすために工夫されて作られた建造物など、新しい形の建物の姿に親しむことができる。

未来の共生の姿に加えて、古くから自然との共生を目指してきた日本人特有の園芸文化についての展示も用意される。

主催者展示である園芸文化館「いろはにわ」では、季節に応じて桜やハスなど数十種類の日本の伝統的植物を見ることができるほか、宮内庁所蔵の貴重な盆栽も用意される予定だ。

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