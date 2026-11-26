セールスフォース・ジャパンは11月26日、東京都西部と神奈川県相模原市で調剤薬局やドラッグストアなどを展開する中屋薬局が、AIエージェントプラットフォーム「Agentforce」を活用した接客支援の仕組みを構築したと発表した。

中屋薬局では、Salesforce上に蓄積した購入履歴や顧客の悩み、販売スタッフとの会話内容などを「顧客カルテ」として管理している。Agentforceはこれらの情報や、似た属性・悩みを持つ顧客の傾向を分析し、顧客カルテ上でスタッフに提案すべき商品を示す。

同社では従来、顧客カルテを確認した後にどの商品を提案するかについて、スタッフが得意とするメーカーや過去の成功体験に偏るという課題があった。そこで2026年6月にAgentforceの導入を決め、すでに蓄積していた接客・購買データを商品提案に活用する仕組みを整えた。

接客10回あたり8～9回で新たな商品を提案

Agentforceでは、同じセグメントに属する顧客の購買傾向を基にした未購入商品の提案や、購入ジャンルの偏りの可視化などを行う。また、購入ペースの前年比から離反の可能性がある顧客を捉えたサンプリングの提案や、接客前のトーク例の提示にも利用している。

サンプル提供後のフォローにも利用する。サンプルを渡した3日後にLINEで使用感を尋ねるメッセージを自動送信する仕組みを構築しており、目的別に配信を分けるための構築は2026年9月末に完了したという。

導入後、AIが新たな商品への気付きをスタッフにもたらした頻度は、接客10回あたり8～9回だった。また、美容部員30人のうち26人がAIによるおすすめを実際の接客に活用しているという。

顧客カルテの入力率が60%から92.5%に

AIの提案内容が顧客カルテの充実度に左右されることから、スタッフによるデータ入力にも変化が生じた。顧客カルテの入力率は従来の60%から92.5%に上昇したという。

中屋薬局は今後、商品の使用サイクルやイベント・測定会への参加履歴なども提案に活用する構想だ。接客時の会話をAIで要約してカルテ入力を自動化するほか、過去の悩みや購入商品から来店時のニーズを事前に把握したり、商品の補充時期に合わせてLINEを配信したりすることも検討している。