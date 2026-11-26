サイバー攻撃の時代に…

日本が今、サイバー攻撃で揺さぶられている。被害は幅広い業種に及び、個人情報の漏洩で、企業から個人にまで〝不安〟が広がる。

AI（人工知能）は人々の生活を便利にし、仕事の効率を高め、より快適な社会をつくるとして開発が進められてきた。

一方で、それを逆手に取り、システムに侵入して資産を搾取したり、盗み取ったデータ（情報）をネタに身代金を要求するランサム攻撃などは、AI開発のマイナスの一面だ。

「自分のクレジットカードが悪用されていないか心配で、預金通帳のチェックを頻繁に行っています」とIT企業のトップを務めた知人は言う。

安心・便利な社会をつくるためにIT（情報技術）の進展に関わってきたご本人も、「こんな矛盾の多い社会になろうとは…」と苦々しい表情で語る。

矛盾─。最新技術は、攻撃のための矛にもなり、守りのための盾にもなり得る。いかにこの矛盾した社会を生き抜くかという命題である。

「いつでも、誰でもサイバー攻撃の対象になるという覚悟を持って生活し、働かなければならない」と某経営者は言う。

今回、日本を代表するインターネット企業のGMOインターネットグループがサイバー攻撃を受け、〝犯人〟との攻防が注目されている。

身代金を要求する〝犯人〟に、GMO側は、「永久にこの要求を拒否し続ける」として、断固として戦う姿勢を示す。企業として当然の措置であり、産業界全体で、この不当な要求に立ち向かっていかなければならない。

GMOは犯人特定のため、”懸賞金”付きで協力を呼びかけている。これには内外から善意のハッカーも呼応。善意と善意のつながりも大事だ。

GMOは問題解決の一手として、能動的サイバー防御の適用を政府に申請した。この能動的サイバー防御とは、重大かつ不当なサイバー攻撃を未然に防ぐため、政府が攻撃者に対し積極的に対処する仕組み。サイバー対処能力強化法などを根拠に、今年（2026年）10月1日に本格運用が始まったばかりだ。

鉄道、上下水道、港湾、金融システムなどの公共インフラが攻撃を受けた場合には、警察や自衛隊などのサイバー専門部隊が中心になって、相手の攻撃能力を〝無害化〟する。

昨年、飲料大手のアサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受け、受発注システムがダウン。一時期、製品の出荷ができなくなり、同社はもとより取引先の外食、ホテル業界も被害を受けた。

「一企業単独で対応するにも、限界がある。国（政府）のレベルで対応していかないと、問題解決は図りにくい」と当時の同社首脳も訴えていたが、まさしく官民連携で解決に向かっていく時だと思う。

【 著者に聞く！】『ゆで太郎の儲かる仕組み』