マウスコンピューターは11月25日、AMD Ryzenプロセッサを搭載した新型ミニPC「mouse CA」のスタンダードモデルとハイエンドモデルを発売した。約13cm四方の小型筐体に有線LAN端子2基を備え、最大3画面の同時出力に対応する。価格は13万9800円から。9万9800円のエントリーモデルも後日発売する予定。

約13cm四方の小型筐体、ディスプレイ背面への設置も可能

同製品は、2026年6月23日に開催された「Mouse Communication Partner Conference」で、新製品ロードマップの一つとして紹介されたミニPC。

本体サイズは幅130.48×奥行き130.47×高さ49.9mmで、重量は約420～510g。ホワイトを基調とした筐体を採用しており、家庭やオフィスなど幅広い利用環境を想定している。

また、付属のVESA固定用金具を利用することで、対応する液晶ディスプレイの背面に取り付けることも可能。デスク周りの省スペース化に加え、企業の受付端末や共用端末、デジタルサイネージなどへの活用も見込む。

有線LAN端子2基を搭載、最大3画面の同時出力に対応

小型の筐体ながら、USB Type-A端子4基、USB Type-C端子1基を搭載する。映像出力端子としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1を備えるほか、DisplayPort Alt Modeに対応したUSB Type-C端子を利用することで、最大3画面の同時出力が可能。

また、全モデルに有線LAN端子を2基搭載しており、社内ネットワークと機器用ネットワークなど、用途の異なるネットワークに接続する構成にも対応する。無線LANは、エントリーモデルがWi-Fi 6、スタンダードモデルとハイエンドモデルがWi-Fi 6Eに対応する。

ハイエンドモデルは、最大40Gbpsのデータ転送に対応するUSB4端子と、2.5Gbps対応の有線LAN端子2基を備える。

AMD Ryzen搭載の3モデルをラインアップ

CPUの異なる3モデルをラインアップし、一般的な事務作業から複数のアプリケーションを使用するオフィスワーク、写真編集、フルHD動画編集まで、用途に応じて選択できる。

各モデルの主な仕様と価格は以下の通り。OSは全モデル共通でWindows 11 Home（64ビット）を採用する。

項目 エントリー スタンダード ハイエンド CPU AMD Ryzen 5 3501U AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 255 コア／スレッド数 4／8 6／12 8／16 GPU AMD Radeon Vega 8 AMD Radeon 660M AMD Radeon 780M メモリ 8GB 16GB 16GB SSD（NVMe） 128GB 256GB 256GB 最大メモリ容量 64GB 16GB（増設不可） 64GB 有線LAN 1Gbps×2 1Gbps×2 2.5Gbps×2 重量 約420g 約490g 約510g 価格（税込） 9万9800円 13万9800円 18万9800円 発売日 後日 11月25日 11月25日

スタンダードモデルとハイエンドモデルはM.2スロットを2基備えており、うち1基が空きスロットとなっている。

全モデルに3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付帯する。

同社のWebサイト、ダイレクトショップ、G-Tune：Garage大阪、電話通販窓口で販売する。