富士フイルムビジネスイノベーション（富士フイルムBI）は11月25日、10月に発表したマイクロソフトとの協働活動の強化の一環として、子会社の富士フイルムRIPCORDが電子化し構造化データに変換した文書を、ユーザーがMicrosoft Copilotでより効果的に活用するための取り組みを開始すると発表した。

富士フイルムRIPCORDでは、ロボティクス技術とAIを活用して大量の紙文書を電子化するサービスを提供している。今回の取り組みにより、電子化した文書から必要な情報をMicrosoft Copilotで探索し、その回答の根拠となる文書をユーザーが確認する一連の作業を効率化できるという。

今後は、大量の文書をクラウド上で管理しながらAIによる回答の根拠をより迅速に確認できる仕組みを提供する。さらには複数の文書を横断して情報を収集し、定型業務を効率化するAIエージェントの展開も予定しているという。

紙文書を電子化する富士フイルムRIPCORDのロボット

電子化した文書をMicrosoft Copilotで参照する仕組みを提供

富士フイルムRIPCORDは2027年1月より、電子化した文書に含まれる情報をユーザーがMicrosoft Copilotから探索および要約できる仕組みを提供する。

例えば、電子化した契約書や稟議書、技術文書などを対象に「契約の更新期限はいつか」「過去に同様の事例があるか」といった質問をすると、Microsoft Copilotが文書から必要な情報を探して回答する。

回答の根拠となった文書のファイル名や格納先も一緒に示すため、利用者はどの文書をもとにした回答なのかを確認できる。

加えて、電子化した文書から目的に応じた情報を探索するAIエージェントをユーザーがMicrosoft Copilot上で設定するためのガイドを提供する。すでにMicrosoft 365およびMicrosoft Copilotを導入している場合は、新たに専用のシステムを構築することなく利用を開始できる。