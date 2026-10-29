マウスコンピューターは10月28日、ゲーミングPCブランド「G TUNE」から、サバイバルシューター「Escape from Tarkov」の動作確認済みPCを発売した。既存の推奨ゲーミングPCのラインアップも拡充し、ゲームの10周年を記念した数量限定の購入特典も用意する。

「Escape from Tarkov」は、架空都市タルコフを舞台に、物資を収集しながら戦場からの脱出を目指すPvPvE型のサバイバルシューター。2016年12月にクローズドα版が公開され、2025年11月に正式版（Ver.1.0）がリリースされた。

動作確認済みPCを追加、32GBメモリ搭載モデルも用意

今回発売する動作確認済みPCは、推奨ゲーミングPCと同様の実機検証を実施し、快適に動作することを確認したモデル。用途や予算に応じて選択できるよう、推奨ゲーミングPCとは別のラインアップとして展開する。

一方、従来の推奨ゲーミングPCは、標準で64GBのメモリを搭載し、ゲームの推奨スペックを満たすモデルとして、Battlestate Gamesの認定を受けている。

動作確認済みPCのラインアップには、AMD Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060を搭載した「G TUNE DG-A7A60」を用意。メモリは32GB、ストレージは1TBのNVMe SSDを搭載し、価格は33万3,300円。

また、AMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060 XTを搭載した「G TUNE DG-A7A6X」も販売する。メモリは32GB、ストレージは1TBのNVMe SSDで、価格は43万9,800円。いずれもOSにはWindows 11 Homeを採用する。

「G TUNE DG」シリーズ

10周年記念、各50個限定の購入特典を用意

「Escape from Tarkov」が2016年12月のクローズドα版開始から10周年を迎えることを記念し、数量限定の購入特典も用意する。

これからゲームを始めるユーザー向けの「スターターパック」には、ゲーム本編の「Escape from Tarkov Standard Edition」、容量350mlのKVASSステンレスボトル、EFTドッグタグネックレスが付属する。

すでにゲームをプレイしているユーザー向けの「プレイヤーパック」には、ゲーム内の保管スペースを12行拡張できるコンテンツと、KVASSステンレスボトル、EFTドッグタグネックレスが付属する。