Googleはこのほど、GoogleスプレッドシートやGmailなどの業務自動化に利用できる「Google Apps Script」において、生成AI「Gemini」を利用できるサイドパネルの一般提供を開始したと発表した。

これにより、自然言語による指示でコードの作成や修正が可能になり、プログラミングの知識が少ない従業員も業務自動化に取り組みやすくなる。

「Google Apps Script」で生成AI「Gemini」を利用できるサイドパネルの一般提供が開始された（出典：Google）

Excelのマクロと似た仕組み、Google Apps Scriptとは

Microsoft Excelでは、マクロやVBA（Visual Basic for Applications）を利用して、データの集計や帳票の作成といった定型作業を自動化できる。Googleスプレッドシートにも、同様の自動化を実現する仕組みがある。それが「Google Apps Script（GAS）」だ。

Google Apps Scriptは、JavaScriptをベースとしたクラウド上の開発環境だ。Googleスプレッドシートで利用する独自の関数を作成したり、GmailやGoogleドライブ、Googleカレンダーなど、複数のサービスを連携させたりすることもできる。

GoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントなどから直接開発環境にアクセスできる一方、コードの記述やエラーの解消にはプログラミングの知識が求められる。今回、GoogleはApps Scriptの開発環境にGeminiを組み込むことで、そのハードルを下げる。

Geminiがコードの作成からエラーの修正まで支援

今回、一般提供を開始したGeminiのサイドパネルは、Apps Scriptのスクリプトエディタに組み込まれている。ユーザーが自動化したい作業を自然言語で入力すると、Geminiが開いているプロジェクトの内容を踏まえてコードを提案する。

新規にコードを作成するだけでなく、既存のコードに機能を追加したり、処理を効率化するように修正したりすることも可能だ。ユーザーはGeminiとの対話を重ねながら、必要な機能を追加できる。

Geminiが提案した変更内容はエディタ上に表示され、ユーザーは変更箇所ごとに承認するか拒否するかを選択できる。複数の変更を一括して承認、拒否することも可能だ。

スクリプトの実行時にエラーが発生した場合は、実行ログの「Fix errors」からGeminiに修正を依頼できる。Geminiはエラーの原因を自然言語で説明するとともに、修正案を提示する。

これまでも外部の生成AIサービスを利用してコードを作成することは可能だったが、今回の機能により、開発環境と生成AIサービスの間でコードやエラーメッセージをコピーする手間が省ける。コードの作成から修正まで、一連の作業を同じ環境で進められるようになる。

同機能は11月12日から、即時リリースおよび計画的リリースのドメインを対象に、最大15日間かけて段階的に展開されている。

対象はGoogle Workspace Business Standard／Plus、Enterprise Standard／Plus、AI Expanded Access、Google AI Pro for Education、Google AI Pro／Ultraのユーザー。

公式ドキュメントによると、サイドパネルの表示には英語またはデフォルトの言語設定が必要となる。英語以外の一部の言語でも指示を入力できるが、すべての言語に対応しているわけではない。

データの集計や報告書の作成、メールの処理を自動化

GoogleはGeminiを活用したApps Scriptの用途として、緊急性の高いメールをもとにGoogleカレンダーの予定を作成する処理、リアルタイムのデータを取得して整形する処理、Googleスプレッドシートの表から書式を整えたGoogleドキュメントのレポートを作成する処理などを挙げている。

例えば、毎週作成している営業報告書について、スプレッドシートに蓄積された売上データを集計し、報告書に転記する処理を自動化することが考えられる。

Apps Scriptには、指定した時間やイベントを契機にスクリプトを実行する「トリガー」と呼ばれる仕組みがある。これを利用すれば、毎週月曜日に売上データを集計して報告書を作成するといった処理も可能だ。

従来、こうした仕組みを構築するには、各サービスのAPIの仕様やデータの処理方法を調べ、コードを記述する必要があった。Geminiの支援を受けることで、こうした作業の負担を減らせる。

ただし、Geminiがコードを生成した時点で、自動化が完了するわけではない。Google Workspaceのデータにアクセスする処理では、利用するサービスに応じてOAuthによるアクセス権限の承認が必要となる。生成されたコードの内容や自動実行の設定を確認し、意図した通りに動作するかを検証する必要がある。

企業が注意すべきスクリプトの属人化と権限管理

Geminiによってスクリプト開発のハードルが下がれば、現場の従業員が自ら定型作業を自動化し、情報システム部門への小規模な開発依頼を減らせる可能性がある。

一方、企業では以前から、従業員が独自に作成したExcelマクロの属人化や、担当者の退職に伴う保守の問題が指摘されてきた。生成AIによってスクリプトを作成する従業員が増えれば、Google Workspaceでも同様の課題が広がる可能性がある。

特に、Apps Scriptでは、ユーザーが設定する「インストール可能なトリガー」は、そのトリガーを作成したユーザーのアカウントで実行される。担当者の異動や退職に備え、コードの共有だけでなく、トリガーの再設定や実行権限の引き継ぎも考慮する必要がある。

企業では、重要なスクリプトの利用目的や管理責任者を明確にするとともに、機密情報へのアクセスや外部へのデータ送信を伴う処理について、レビューする仕組みを設けたい。

Google Workspaceには、OAuthアプリのアクセス制御や外部接続先URLの制限、監査ログなどの管理機能も用意されている。こうした機能を活用し、現場の業務改善と安全性の確保を両立することが求められる。