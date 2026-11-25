AVITAは11月25日、AIアバター接客サービス「AVACOM」を長崎大学病院と三和中央病院に導入すると発表した。

AVACOMは、AIアバターが来訪者への案内や接客を自動で行い、必要に応じて人による遠隔対応へ切り替えられるオンライン接客サービス。今回の導入では、受付・案内業務の負担軽減への効果や、アバターを介した人との関わりの変化を確認するほか、制度・運用・コスト面の課題を整理し、長崎県内の他分野への展開につなげることを視野に入れる。

AIと人がアバターで来院者を案内

長崎大学病院では2026年11月から、面会受付機の近くにAVACOMの端末を設置する。受付機の操作方法や駐車料金の割引など、来院者からの質問にはAIアバターが回答する。 AIによる対応が難しい用件は、病院スタッフが遠隔で引き継ぐ。画面上では同じアバターを表示したまま、AIによる自動応答から有人対応へ切り替えられる。

一方、三和中央病院では2026年12月から、精神科デイケアの利用者がアバターを操作し、来院者を案内する取り組みを始める予定だ。利用者は手元のボタンを使い、あらかじめ用意された音声や動作を呼び出して案内する。

AVITAは、アバターを介することでコミュニケーションへの不安を軽減し、人と関わる機会や役割をつくるとしている。