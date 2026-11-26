AppleCare for Enterpriseとは、企業や学校などの組織が200台以上のApple製品をまとめて保守するための、Appleのサポートサービスです。故障時の翌営業日の出張修理、従業員が使える24時間365日の電話サポート、IT部門向けのサポートがひとつになっています。

教育機関には、校務用のMacBook Airを5年間保守する「AppleCare for Mac for Teachers」というプランもあります。ここでは、2つのプランの補償内容と加入条件、個人向けのAppleCare+との違いを整理します。

※本記事の内容は2026年11月19日時点のAppleの公開情報にもとづいています。プランの詳細や価格は、Apple正規取扱店などにお問い合わせください。

AppleCare for Enterpriseとは

AppleCare for Enterpriseは、組織が導入したMac、iPhone、iPad、Apple Studio Displayを対象とする法人向けの保守サービスです。保証対象のデバイスが200台以上あることが条件で、契約は台数ごとにまとめて行います。

個人向けのAppleCare+が1台ずつ加入するのに対し、AppleCare for Enterpriseは組織全体の台数で契約し、修理の受付や履歴の確認もIT部門がまとめて行えるのが特徴です。

AppleCare for Enterpriseで受けられる3つのサポート。Appleの製品ページをもとに編集部で作成しました。

AppleCare for Enterpriseで受けられる3つのサポート

ハードウェアの修理・交換

故障したデバイスは、翌営業日に技術者が訪問して修理する「出張修理」を受けられます。Apple正規サービスプロバイダに持ち込んで修理することもできます。

さらに、理由を問わずに修理・交換を受けられる枠があります。上限は、保証対象のMacとApple製ディスプレイが台数の4%、iPadとiPhoneが台数の10%までで、追加料金はかかりません。ほとんどの場合、1営業日で修理か交換が行われます。

従業員向けの電話サポート

従業員は、Apple製ハードウェアやOS、Keynote・Pages・Numbersなどのアプリ、アカウントや設定について、24時間365日、件数の制限なく電話で問い合わせられます。

IT部門向けのサポート

IT部門向けには、問い合わせ件数に制限のない「AppleCare Help Desk Support」が含まれます。Apple BusinessやApple School Managerに関する電話サポートも受けられます。MDMやActive Directoryとの統合など、導入や連携に関するサポートは年1回です。OSのより高度なサポートが必要な場合は「AppleCare OS Support」を追加で購入できます。

AppleCare for Enterpriseの加入条件と期間

AppleCare for Enterpriseの主な条件は次のとおりです。

項目 内容 対象製品 Mac、Apple Studio Display、iPhone、iPad 台数 200台以上（価格は200台、1,000台、5,000台の区分） 期間 ハードウェアの購入日から2年、3年、4年 修理 翌営業日の出張修理（Apple正規サービスプロバイダでの修理も可） 理由を問わない修理・交換 Mac・Apple製ディスプレイは台数の4%、iPad・iPhoneは10%まで 問い合わせ先 Apple、Apple正規取扱店、通信事業者

Appleの「校務用Mac導入ガイド」では、岐阜市教育委員会が校務用MacBook Air 1,849台のアフターサポートにAppleCare for Enterpriseを利用している事例が紹介されています。

校務Mac向けの「AppleCare for Mac for Teachers」とは

AppleCare for Mac for Teachersは、教育機関が校務用に導入するMacBook Airを対象に、5年間のハードウェア保守とITサポートを提供するプランです。Appleの「校務用Mac導入ガイド」（2026年11月）で紹介されています。

受けられるサポートは次のとおりです。

・ハードウェア保証：MacBook Air本体、付属のケーブル、電源アダプタが対象です。保持容量が本来の80%未満に劣化したバッテリーの修理・交換、自然故障の修理（回数の制限なし）に加え、理由を問わず利用できる「サービスプール」が契約数の4%まであります。

・カスタマーサクセスマネジメント：AppleCare Customer Success Managerが、契約開始時のキックオフ会議や、修理に関するエスカレーションを担当します。

・ウェブポータル：「AppleCare Enterprise Portal（AEP）」で、保証対象デバイスの一覧、修理・サポート・コールセンターの履歴、サービスプールの消費数と残数を確認でき、サポートの起票もできます。

・電話サポート：教職員、IT担当者、教育委員会が24時間週7日、無料で使える専用ダイヤルがあります。Macやアプリの使い方、アクセシビリティ機能の設定、故障箇所の特定などに、回数の制限なく答えます。

・ITインシデント：より複雑な問題には、年1件まで対応します。

加入の条件は、最初のMacBook Airを購入した日から1年以内に、累計200台以上を導入することです。

AppleCare for Enterpriseとの違い

おもな違いは、期間と対象製品です。AppleCare for Enterpriseは期間が最長4年で、対象もMac、iPhone、iPadなどと幅広いのに対し、AppleCare for Mac for Teachersは期間が5年間で、対象は教育機関の校務用MacBook Airに限られます。

AppleCare for Enterpriseの最長4年では、5年間使う端末の最後の1年が保守の対象外になります。校務用MacBook Airを5年間使う計画であれば、AppleCare for Mac for Teachersで導入から5年間をまとめて保守できます。理由を問わない修理・交換の枠は、どちらもMacについては台数の4%までです。

AppleCareのプランの違い

組織で使うApple製品に付けられるおもなAppleCareを比べると、次のようになります。

プラン 加入の単位 対象 過失や事故による損傷 期間 AppleCare for Enterprise 組織（200台以上） Mac、Apple Studio Display、iPhone、iPad 理由を問わない修理・交換が、Macは台数の4%、iPad・iPhoneは10%まで追加料金なし 購入日から2年、3年、4年 AppleCare for Mac for Teachers 教育機関（1年以内に累計200台以上） 校務用MacBook Air 理由を問わないサービスプールが契約数の4%まで 5年 AppleCare+ for Schools 1台ごと Mac、iPad 12か月ごとに2回まで、1回ごとにサービス料が必要（Macの画面・底面筐体のみの損傷は8,400円または12,900円、そのほかは25,800円または37,100円） プランによる AppleCare+（個人向け） 1台ごと Macなど 回数の制限なし、1回ごとにサービス料が必要 月払いか年払いで自動更新

AppleCare for Enterpriseを導入するには

AppleCare for EnterpriseとAppleCare for Mac for Teachersは、Apple、Apple正規取扱店、通信事業者に見積もりを依頼して契約します。デバイスの調達と同じタイミングで予算を確保しておくと、導入後に保守だけを別に予算化する手間を避けられます。

加入後は、AppleCare Enterprise Portalで保証対象のデバイスや修理の履歴、サービスプールの残数を確認できます。

AppleCare for Enterpriseのよくある質問

AppleCare for Enterpriseは何台から契約できますか？

200台からです。価格は200台、1,000台、5,000台の区分で決まります。AppleCare for Mac for Teachersは、最初のMacBook Airの購入日から1年以内に、累計200台以上を導入することが条件です。

画面割れなどの故障も補償されますか？

理由を問わない修理・交換の枠の範囲で補償されます。AppleCare for EnterpriseではMacの台数の4%、iPadとiPhoneの10%まで、AppleCare for Mac for Teachersでは契約数の4%までが対象です。

AppleCare for Mac for TeachersはMacBook Air以外でも使えますか？

使えません。対象は、教育機関が校務用に導入するMacBook Airです。ほかのMacには、期間が最長4年のAppleCare for Enterpriseを検討します。

AppleCare+ for Businessは日本でも使えますか？

2026年11月時点では、日本では購入できません。AppleのApple Businessの国別機能表では、AppleCare+ for Businessの購入は米国だけで提供されています。