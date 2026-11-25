オフィスに着いたら、空いている席を探す。会いたい人がどこにいるか確認する。会議室やブースの空き状況を調べる。そんな日々の小さな手間をデジタル技術で支える新しい形のオフィスが、内田洋行の「UCHIDA FAIR 2027」東京会場に展示されていました。

今回のフェアのテーマは「マルチブリッドを支えるワークプレイス」。マルチブリッドは、出社とリモートを切り替えながら働くハイブリッドを超える、デジタルがもたらす柔軟性や俊敏性を生かしたリアルなオフィス空間がもたらす新しい働き方のこと。人と人、人と場所、そして人とデータをつなぐ仕組みとして、AIによる座席の在席検知や、グループウェアと連携するロッカーなどが紹介されていました。

「UCHIDA FAIR 2027」で未来のオフィスの理想形を説明する、内田洋行の大久保昇代表取締役社長。

AIカメラで、空席状況を座席ごとに可視化

フリーアドレスのオフィスでは、「空いている席がどこか分からない」「スペースが実際にどう使われているか把握しにくい」といった課題があります。

会場で紹介されていた「AIカメラ在席検知機能」は、360度魚眼カメラと、オフィス環境向けに学習させたAI頭部検知モデルを組み合わせ、座席ごとの空席・在席状況を判定する仕組みです。座席ごとのセンサや、利用者が携帯するビーコンタグを使わずに、広範囲の利用状況を可視化できるのが特徴です。

オフィスの天井に設置されていた360度魚眼カメラ（奥）。

オフィスの一定範囲を360度魚眼カメラで撮影でき、座席ごとにセンサを設置する必要がなくなります。

検知結果は、社員の居場所や利用できる会議室を探せるオフィスナビゲーションシステム「SmartOfficeNavigator」と連携。社員はパソコンやスマートフォンから空席状況を確認でき、管理者はエリアごとの利用率や時間帯別の混雑傾向を、座席配置やスペース配分の見直しに活用できます。

社員はSmartOfficeNavigatorを通して、パソコンやスマートフォンから空席状況を確認できます。

AI頭部検知モデルは、内田洋行の自社開発です。

共有備品や荷物の受け渡しを、社員証認証ロッカーでスムーズに

フリーアドレスでは、社員の居場所が固定されないため、共有備品や配送物を本人に直接渡しにくいことも課題として挙げられます。

参考出品されていた「グループウェア連携ロッカー」は、スケジューラと連携して共有備品の予約・貸し出しを管理し、社員証認証による非対面での運用を実現するもの。庫内アンテナとICタグで返却品の数量や状態を検知し、必要な備品が不足している場合などに通知する機能も備えています。

組織で共有する備品の貸し出しや配送物の受け渡しに利用するグループウェア連携ロッカー。社員証の認証によりロックが解除され、備品が出し入れできます。

庫内にはアンテナが搭載され、備品に貼り付けられたICタグにより返却された備品の数量をチェックできます。箱にまとめて入れた状態でロッカーに入れるだけで済むため、返却の手間が減らせそうです。

会議室やブースの利用状況もひと目で

会場では、会議室やブースの予約・利用状況を管理するシステム「SmartRooms」と、LEDライトを連携させる仕組みも展示されていました。ブース上部などに設置したライトの点灯状態で、離れた場所からでも利用中かどうかをひと目で確認できます。

また、予約済みの会議室は、利用開始時に社員証をかざすだけでチェックインできます。予約がない場合も、社員証をかざせば『今すぐ利用』として利用者名が反映されます。会議室やブースの利用状況を、より把握しやすくする工夫が盛り込まれていました。

予約した会議室の利用開始時は、社員証をかざすだけ。予約が入っていなければ、社員証をかざすことで即座に反映されます。

フリーアドレスのデスクにも小型の端末が設置され、空席の状況が確認できるほか、社員証をかざせば在席状態にして席が確保できます。

さらに、会議室の各種機器を管理する「codemari」も紹介されていました。機器の稼働状況やネットワークの通信異常をクラウド上で確認できるほか、トラブル履歴や操作ログの可視化・分析にも対応しています。

会議室の機器の状況を確認できる「codemari」。

このほか、AIエージェントが支援する未来のマルチブリッド会議室など、研究中のプロダクト開発も紹介されていました。空席や会議室を探すだけでなく、オフィスの利用状況をデータとして蓄積し、次の環境改善に生かす。UCHIDA FAIR 2027の東京会場では、そんな「これからのオフィス」の姿を、具体的な製品や仕組みを通して見ることができました。

座席ごとの利用頻度を示したヒートマップなど、さまざまな利用状況をダッシュボードでまとめて可視化できます。

従業員の移動ログも取得でき、従業員同士のコミュニケーションが取れているかも細かく確認できます。

複数のディスプレイを並べ、まとめて情報を確認できる管理部門向けの展示も。これだけのディスプレイがあるのに、デスクはとてもすっきりとしています。