Appleの100%子会社であるClaris Internationalは11月17日、半導体・液晶ディスプレイ製造向け真空機器メーカーの樫山工業が、ローコード開発プラットフォーム「Claris FileMaker」を活用してDXを推進した事例の動画と詳細記事を公開した。樫山工業は300台以上のiPadを導入し、FileMakerによる内製開発と外部パートナーの技術支援を組み合わせて、現場の完全ペーパーレス化を実現。年間2,000時間の業務時間を削減したほか、基幹システム（ERP）の刷新に伴う億単位の追加開発費も抑制したという。

現場主導のアプリ開発で工場全体にiPad活用が定着

長野県佐久市の樫山工業では、熟練技術者が組み立てを担う「セル生産方式」を採用している。この強みを生かすため、既存の業務プロセスをパッケージシステムに合わせるのではなく、自社の業務に合わせてシステムを構築する方針を選んだ。

各作業スペースにiPadが設置された樫山工業の製造現場。

2014年に紙の帳票の電子化に着手。現場スタッフの意見を迅速にカスタムアプリへ反映するアジャイル開発を進め、紙の帳票への記入から、iPad上の「Claris FileMaker Go」を使った入力へと移行した。工場全体にiPadの活用が定着し、業務時間に加えて用紙や管理にかかるコストも削減した。

紙の帳票への記入に代わり、iPad上のClaris FileMaker Goでデータを入力。

ERPと製造現場をつなぐシステムで追加開発費を抑制

2020年のERP刷新では、独自の生産管理プロセスを維持するため、ERP自体をカスタマイズせず、現場とERPをつなぐサテライトシステムをFileMakerで構築した。

同社は300台以上のiPadを導入。現場スタッフはiPadOSアプリ「Claris FileMaker Go」の使いやすいインターフェースで業務を進めながら、ERPのデータを活用できる。この仕組みにより、現場の生産性を損なうことなく、億単位に及ぶERPのアドオン開発費を回避できたとしている。

FileMaker Proで動作する樫山工業のカスタムアプリ。

また、Microsoft Azureのクラウドストレージ「Azure Blob Storage」と連携した数TB規模の写真保管システムや、JavaScriptフレームワークを利用した大量データの高速表示なども実現。現在、全社で40以上のFileMakerカスタムアプリが稼働している。

Azure Blob Storageと連携した数TB規模の写真保管システム。

業務要件は社内で整理、データ設計や外部連携は専門パートナーに

開発にあたっては、「What（何を作るか）」と「How（どう作るか）」で役割を分担。樫山工業が業務要件の整理やUI/UXのプロトタイプ作成を担い、Clarisパートナーのライジングサン・システムコンサルティングが大規模運用に対応するデータ構造の設計や外部システムとの連携を担当した。内製開発と専門家の技術支援を組み合わせることで、エラーの起きにくい安定した開発基盤を構築したという。

樫山工業では内製開発と専門パートナーの技術支援を組み合わせた開発体制を採用。

FileMakerで作成したカスタムアプリは、Mac、Windows、iOSなどのOSやWebブラウザ上で利用できる。樫山工業の事例は、ERP自体をカスタマイズすることなく、現場へのiPad導入と独自の生産管理プロセスの維持を両立させたものだ。

取り組みの詳細は、ClarisのWebサイトに掲載された導入事例の記事および動画で確認できる。